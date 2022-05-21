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台灣未獲邀參加WHA　馬英九：重建兩岸互信才是根本之道

▲馬英九呼籲蔡政府，重建兩岸互信，才是能否參與WHA的關鍵。（圖／資料照）
▲馬英九呼籲蔡政府，重建兩岸互信，才是能否參與WHA的關鍵。（圖／資料照）

記者余祥／台北報導

2022-05-21 09:50:36

第75屆世界衛生大會（WHA）將於明（22）日在瑞士日內瓦召開，這也是2020年全球爆發新冠肺炎疫情後，首度恢復實體會議，但台灣迄今尚未收到出席的邀請函，前總統馬英九說，這讓他心中百感交集。在他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信，蔡總統一定要恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是根本之道，

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馬英九說，蔡政府說，這是因為中共打壓。那麼為何在他任內，從2009年開始，我國就可以年年參加WHA？

馬英九表示，蔡政府相信，美國會幫忙我們，最近也有美國議員連署。但是別忘了，2020年，當我國14個邦交國在世界衛生組織（WHO）提出邀請我國以觀察員身分出席WHA的議案時，當時的美國國務卿龐佩奧竟然表示「美國不適合參加連署」而拒絕，令人錯愕。

馬英九說，龐佩奧今年初來台，接受蔡總統贈勳，被視為最挺台灣的美國國務卿。結果在台灣最需要協助出席WHA時，被他以美國國家利益為由拒絕。

馬英九表示，他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信。2008年5月他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」的兩岸政策，採取「和陸、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略。往後8年，我國年年收到WHO邀請，甚至在2016年5月蔡總統上任後，我國還能參加最後一次，因為邀請函的收信人還是他派任的衛生署長。

馬英九指出，從過去20年的經驗來看，只靠國際友人幫助是不夠的，兩岸一定要直接協商。蔡總統上任後斷絕兩岸聯繫，能否藉這次機會恢復協商，是能否參加WHA的關鍵。

馬英九呼籲，為國人健康、國家利益與亞太和平，蔡總統一定要恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是根本之道。

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