啦啦隊女神染疫康復！低胸背心洩I字深溝：性感沒有錯

福爾摩沙台新夢想家啦啦隊長梓梓（董梓甯），因甜美外型、火辣身材被封為「真人版娜美」，她日前確診染疫，非常自責無法和團員們練習，最近終於康復回歸，投入季後賽編舞排練，面對網友批評「只會賣弄身材」的挑釁言論，也硬起來回應，大方露出32E美胸的「I字深溝」，反擊酸民「性感沒有錯」！





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▲梓梓被網友攻擊選擇勇敢反擊。（圖／翻攝梓梓IG）

▲梓梓露出I字深溝，表示性感沒有錯。（圖／翻攝梓梓IG）

▲梓梓康復後回歸夢想家啦啦隊練習。（圖／翻攝梓梓IG）

梓梓以影片回顧剛出道時，曾是職棒啦啦隊的一員，當時她跳舞時動作不夠順暢，表現也很青澀，隨著年紀漸長，累積豐厚經驗，才能在大家面前表現更自然、更有自信，肢體動作流暢、律動感更好，這是一個女孩變成女人的過程，到了現在這個階段，她已經不走清純可愛路線，而是朝性感有舞蹈實力的方向發展。





她自信地說，很清楚自己的人生方向，才會加入夢想家啦啦隊，轉換不同戰場，擁有FormosaSexy團隊的強大後盾，對每件服裝的設計、每支舞的編排、每次活動成員們的互相呼應，都不再是單打獨鬥，而是一群女孩們為了給球迷們最好表現的過程。





▲梓梓康復後加入季後賽排練。（圖／翻攝梓梓IG）

▲梓梓大方露出性感美背。（圖／翻攝梓梓IG）

梓梓自豪地說：「性感沒有錯，錯的是用狹隘的眼光看世界、說出沒教養的話、做沒教養的事。」她們想的是炒熱球場氣氛，帶領大家跟著舞動，讓球迷擁有一場開心的嘉年華會，只著墨在身材口出惡言的人，都忽略了她們的進步。同樣和梓梓一樣擁有火辣身材的媽媽，也力挺女兒「我性感我驕傲」，女星舒子晨附和「難道要等老了再辣嗎？人生苦短必須性感！」



