馬英九自豪年年參加WHA！陳時中回應：我們不會矮化自己
世界衛生大會（WHA）即將在瑞士日內瓦召開，而我國政府至今仍未收到邀請，外交部痛批世界衛生組織（WHO）不中立、不專業，行政院長蘇貞昌則認為不能參加是因為中國政治干擾。前總統馬英九跳出來喊話，稱自己任內年年參加WHA，認為兩岸恢復協商與互信才是能否獲邀參加的關鍵。對此，衛福部長陳時中表示，「我們不會矮化自己來參加」。
陳時中在防疫記者會上被媒體問到，是否認為不能參加WHA是因為中共打壓？陳時中則表示，「這個問題很難回答」，強調說參加國際組織活動是為了貢獻能力，提高台灣的國際能見度，是抱持正向的想法，是一件好的事情。
但陳時中直言國際局勢詭譎多變，雖然「我們是地球村的一份子」，希望積極參與國際活動，可以看見其他國家與相關組織在各方面的進步，貢獻自己能力與國際交流，但「我們不會矮化自己來參加，我們是積極貢獻而參加」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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