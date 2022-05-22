樂天女孩琳妲見色忘友！邀曖昧異性出國　竟讓閨密陪睡

中天節目《同學來了》23日晚間9時播出「我的朋友有了〝色〞就忘了我，跟他在一起〝這些苦〞我都吞過！」單元，來賓詹惟中爆好友小鐘的料，原來他把房子借給小鐘約會卻發生火災，小鐘對此坦承不諱：「我難得約到一個妹，想說老師家豪宅好幾棟借一個，我們在吃火鍋沒發現電線走火，當我看到後，（桌子）已經燒了一個角，也燒到他旁邊的佛像。」





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▲小鐘（左）被詹惟中爆料借用豪宅約會卻出了意外。（圖／中天綜合台提供）

不只這件事讓詹惟中走心，小鐘還主動提起一件事：「前一陣子我有公關票可以去看《Cats》，他說也想要去看，我弄到票後，熊熊、邱慧雯還有愛語莎說也想去，那算了一下老師的票就沒了。」但小鐘的解釋卻是：「因為老師看到貓可能會觸景傷情，他那一陣子得了憂鬱症就是因為貓的事情。」這些「說法」更讓詹惟中火大，因為他介意的是小鐘騙他演出取消，事後卻發現他在限時動態打卡！





黃喬歆則替小優取了「見色忘友界天花板」的封號，透露之前常去韓國，當時他們都是單身的狀態，有天就決定去夜店看看，被一桌（男生）拉進去包廂，忽然小優就不見了，重點是坐她旁邊的男生也不見了。後來小優現身，卻直接拿包包準備和男生離開！來賓好奇後來的發展，不料黃喬歆卻打破眾人的想像，「那個韓國『歐爸』的臉，史上最慌張！我跟對方道歉說我朋友喝太醉，對方還回說『妳朋友好可怕』！」但小優一聽極力反駁：「夜店燈光昏暗，我還是不錯的！我那次去被拉到手差點脫臼，而且我沒那麼隨便，是他說要不要去續攤！」





▲黃喬歆（左）替小優取了「見色忘友界天花板」的封號。（圖／中天綜合台提供）

曉帆則控訴被樂天女孩琳妲逼迫「陪睡」，「她有一天突然跟我說，好想跟妳一起出國，就把我加進出國的群組，一進去發現裡面有一個男的，我想說不是閨蜜旅行嗎？」原來群組裡的男生正是琳妲的曖昧對象，但琳妲以不敢單獨相處為由，邀曉帆也一起旅行，更讓人傻眼的是，分配床位時，琳妲竟要求大家同睡一張床：「她自己想跟那個男的睡睡看，但她不敢！」誇張行徑讓小鐘好奇男方是否有負擔大家的旅費？看著搖頭苦笑的曉帆，小鐘很不解地說：「沒有還要陪他睡？妳對那個男的也太好了吧？妳找我們這樣睡，我們還包吃包住咧！」



