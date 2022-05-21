醫院人力吃緊！擬開放照服員協助照顧染疫者　專家這樣看

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事實上，在去年Delta病毒株在台盛行期間，就有民間照服單位與地方政府合作，台灣合作社照顧聯盟秘書長林依瑩與照服團隊合作，透過視訊看診等方式，為染疫後符合出院條件的重症者及需要照護服務、同時又是確診者的密切接觸者對象提供急迫性居家照顧服務。
對於指揮中心提出的方案，林依瑩今天接受中央社記者採訪時表示，居服單位現階段有針對確診者提供照服的經驗應該非常少，有經驗者也不多，若有完整防護、訓練，相信有照服員願協助；然而，如今一般居服人力已不足，有額外人力可進入醫院應該會更少。
林依瑩也提到，目前因照服員人力吃緊，照服員薪資行情也看漲，以現在情況來看，照服員到醫院的費用已從日薪新台幣2600元漲至3000元甚至3500元，若是居家照護時薪至少200元，一日下來薪資可到達4800元，雖然指揮中心說會提供津貼，但實際算下來是否能吸引人力到醫院，仍是一個問號。
不過，林依瑩也提到，現在疫情狀況已不像去年如此讓人緊張，相信有照服員願意投入，但在人力吃緊、薪資行情等情況下，難確認照服員的意願。
林依瑩也提到，樂見政府在住院端就給付長照資源、開放照服員進場協助，但隨著疫情演變、若醫療量能接近飽和，建議指揮中心應讓每縣市、每區都有已經過訓練的照服團隊，讓照服員可以到宅提供確診者照護，有效減輕前線負擔、分流染疫患者。（編輯：陳清芳）1110521