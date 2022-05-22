雨神同行！滯留鋒今襲台水氣大增　全台有雨一整週

中央氣象局表示，今（22）華南雲雨區東移，水氣逐漸增多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨的天氣；氣溫方面，高低溫都比今天略降一些，預測夜晚清晨各地低溫約21至25度，白天高溫北部及宜花東為23至27度，中南部為28至31度。
氣象局指出，下週一至下週五(23日至27日)鋒面由北往南移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨；明日北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部、東半部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；週二至週五(24日至27日)加上暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日至週六(22至28日)「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊。今、明兩天「滯留鋒」結構比較鬆散，各地有局部陣雨的機率，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢；白天舒適微熟、早晚稍涼。今日各區平地氣溫：北部19至24度，中部20至29度，南部22至32度，東部20至30度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，週二至週六「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，進入梅雨旺盛期，「中小尺度」對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)、及累積的「致災性」降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。（編輯：林莞茜）