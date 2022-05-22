認愛！高爾宣遭尾隨「拿安全帽發抖護女友」 27秒影片曝
24歲的饒舌歌手高爾宣與前女友分手後，被爆出與大9歲的團員「CHING G SQUAD」芮德，但兩人始終不認，昨（21）日高爾宣在社群媒體上發文提到，自己與芮德吃完飯後回家遭跟拍，也趁此機會認了戀情。
高爾宣在IG發文提到，與芮德吃完飯後要騎車回家的路上，被一台車尾隨，讓芮德害怕不已，所以他們試著停下車，沒想到對方也停車了，之後他們騎到哪，那台車就跟到哪，「我那時候心想完蛋了， 真的遇到怪人，我心情複雜到爆，因為我不是一個人。」後來他停好車，決定去處理這件事，還特別讓芮德離得遠一點，交代女方如果發生什麼事情就報警。
緊張到發抖的高爾宣，鎮定的走向那台車，才發現竟然是狗仔，讓他無奈的說：「你們想探我的隱私沒關係，這是工作我懂，但整個過程能不能神不知鬼不覺，讓我摸不著頭緒的被爆料，這樣才有驚喜感。」還透露芮德害怕不已，同時呼籲：「請遵守交通秩序跟規則，注意安全跟健康，不要跟這麼近啦！辛苦了謝謝。」
針對此事，高爾宣所屬公司龍大謝回應：「這次突發事件，二位當事人目前心情已平復，爾宣謝謝大家的關心，爾宣尊重每個人的工作職責，請媒體朋友執行工作時保持安全距離及注意安全；爾宣與芮德Red二人關係穩定，謝謝大家祝福。」