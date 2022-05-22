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抵瑞士與台僑團結發聲　林靜儀：WHA缺了台灣是全球損失

▲林靜儀飛抵日內瓦，與台僑共同發聲，盼台灣能參與WHA。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲林靜儀飛抵日內瓦，與台僑共同發聲，盼台灣能參與WHA。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-22 15:04:02

第75屆世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦召開，我國至今未收到邀請函，不少旅居國外的台僑抵達日內瓦，要讓全世界聽到台灣也欲參與WHA的聲音，立法院也由跨黨派立委組成視導團抵達日內瓦。視導團成員、民進黨立委林靜儀今（22）日表示，WHO因為政治因素阻撓台灣的加入，是對台灣2千3百萬人民的不公平，但更是對全球的傷害，因為台灣有心、有能力協助世界。

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▲林靜儀飛抵日內瓦，與台僑共同發聲，盼台灣能參與WHA。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲林靜儀表示，台灣長期被排除在國際組織之外，只能獨自努力、一起團結，才能在這次COVID-19 全球疫情時，自助助人。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
林靜儀說，這麼多美、加、英、法、德等國及瑞士各地的台僑，搭飛機、開長途，齊聚在日內瓦，希望讓世界看見台灣的努力、台灣的團結、台灣的能量。

林靜儀表示，昨天她在僑界晚宴致詞時說，台灣長期被排除在國際組織之外，只能獨自努力、一起團結，才能在這次COVID-19 全球疫情時，自助助人；沒有穿鞋的孩子，靠著自己孤獨奮鬥，反而跑得快、跑得遠。

林靜儀說，WHO因為政治因素阻撓台灣的加入，是對台灣2千3百萬人民的不公平，但更是對全球的傷害；台灣有心、有能力協助世界，與國際攜手在公共衛生、醫療保健制度上努力，缺了台灣，是很大的損失。

林靜儀表示，非常感謝全球各地台灣僑界鄉親，血緣與居住地並非國家定義和身份的條件，而是認同。 認同台灣、相信民主，是台灣與全世界交朋友的身份證，更是奮鬥的基礎。

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