接棒!鄭朝方出任民進黨新竹縣黨部主委

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鄭朝方說，自己是土生土長新竹人之外，又在地方深蹲超過五年，踏遍新竹每一寸土地、傾聽地方的聲音，因各界期盼而投入此次主委選舉，就是希望能讓更多人認識民進黨的理念、凝聚黨員的向心力之外，也盼透過不一樣的新思維能夠讓不同的族群、年齡層認同本土力量。
特別身處長期艱困選區的新竹縣，如何以新思維、新方向獲取民眾夥伴認同，跳脫政黨色彩的印象，是當務之急的任務之一。面臨即將來臨的年底五合一選舉，將啟動地方仕紳請益之旅，汲取各領域意見領袖、代表的建議，推出最適宜的人選，也將各面向意見納入各層級選舉的政見願景作為依據。
鄭朝方以自身為例，號召更多各界菁英投入公眾事務的行列，以更多元的角度探討政策的可行性和必要性，用實際行動力來改變政治，取得多數人的認同，讓新竹活水繼續湧現，日漸茁壯。
彭瑞德表示，擔任兩屆主委期間，深感黨務工作著實艱辛，對於年輕世代鄭朝方勇於承擔的魄力深深表示肯定。交棒儀式除了表示傳承，也寓意著強棒出擊、棒棒全壘打，相信將吸引更多的青年朋友們加入。此次參選全國黨代表，除了要繼續匯聚地方力量與聲音，傳達民謨至中央，也將全力協助鄭朝方推動地方黨務工作，盼能齊讓新竹更好。