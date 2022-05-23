【台東景點】衝浪推薦懶人包 來台東「浪一下」！新手也能輕鬆上手

我是廣告 請繼續往下閱讀
圖片來源/台東觀光旅遊網
加母子灣取自阿美族語，這裡是阿美族人過去海祭的場所，名字中更有抓取，象徵此地海洋生物富饒且容易獲取。這裡最大的特色是景緻相當優美，除了能看見台東視野遼闊的海景，還能欣賞絕美夕陽。此處珊瑚覆蓋的比率也高，風浪小、且海水清澈，不僅適合衝浪，也適合滑獨木舟、浮淺等水上運動。是喜歡海上運動的朋友不能錯過的浪點之一。
- 地形：礁岩、鵝卵石
- 電話：089-841567
- 地址：臺東縣東河鄉東蘭村都蘭灣北段
- 交通：台東市沿台11線北上，至涼亭處即是
圖片來源/IG＠ecnsa
都蘭是東部海岸最大的部落，除了有被原住民族景仰的聖山「都蘭山」，這裡還充滿民俗、藝術與文化精神。都蘭海灘的水質清澈、砂質細膩，也是非常適合衝浪的好浪點。來此衝浪之餘，也可以順道走訪縣定遺址「都蘭遺址」、「水往上流奇觀」等，夜晚若下榻在此，還能看見滿天星空喔！
圖片來源/東部海岸國家風景區
- 地形：沙灘、鵝卵石
- 地址：台11線144.5k處
- 交通：台東市沿台11線北上，經都蘭警察局後過橋第二條小巷右轉
都蘭衝浪店圖片來源/都蘭衝浪店粉絲專頁
想到都蘭衝浪的朋友，推薦都蘭衝浪店可以預約衝浪與住宿服務。這裡除了教練經歷專業且豐富之外，也有基礎與進階的衝浪教學，店內還有衝浪板出租販售，喜歡衝浪的朋友也能在此購買相關配備。另外，店家也提供衝浪旅遊跟衝浪民宿的服務，有興趣的朋友都可以直接透過粉專跟店家聯繫喔！
- 地址：台東縣東河鄉都蘭村459-2號
- 電話：089-531-677
- 營業時間：周二至周日9:00-17:00
- 都蘭衝浪店粉絲專頁
台東衝浪景點｜東河
圖片來源/台東觀光旅遊網
想嘗試到台東衝浪的新手，為在東河的東河河口是非常適合新手的衝浪點。這裡屬於沙岸地形，相對屬於安全的浪點，在東北季風與暑假也會有不錯的浪況。因此，東河河口附近也能找到許多家優質的衝浪店。想到此衝浪的朋友不妨參考我們推薦的店家清單！
- 地形：沙灘、鵝卵石
- 交通：台東市沿台11線北上，東河橋前右轉
台東衝浪店圖片來源/台東衝浪店粉絲專頁
台東衝浪店就在東河處且面對太平洋的位置，除了風景美麗，也提供專業的衝浪教學與服務，喜歡衝浪的朋友不妨來此試試。此外，這裡還有近年相當熱門的SUP服務，讓喜歡較為靜態的水上運動的朋友也能報名參加，在平靜的東河河口享受緩慢且狀況的海景氛圍。
- 地址：台東縣台東市南東河路182號
- 電話：08-989-6179
- 台東衝浪店粉絲專頁
狂衝浪圖片來源/狂衝浪粉絲專頁
狂衝浪是除了有專業的教練師資，更有女子教練的服務。這裡由一群熱愛衝浪的朋友組成，在這裡天天衝浪，並且累積許多對台東好玩、好吃的日常經驗，喜歡衝浪的朋友不僅可以在此學習並體驗衝浪樂趣，還可以得到更多台東旅遊資訊。想衝浪的好手、新手都非常適合到這裡認識更多有相同興趣的朋友。
- 地址：台東縣東河鄉南東河60號「台11縣」7-11同一條路上
- 電話：0965-665-993
- 狂衝浪粉絲專頁
野孩子衝浪社圖片來源/野孩子衝浪社粉絲專頁
野孩子衝浪社位在北東河，這裡結合衝浪服務、教學與住宿。除了有專業的教練會帶著你到衝浪勝地體驗衝浪，更有舒適的地方讓你可以輕鬆入住，不用舟車勞頓到此衝浪還要開車折返。喜歡衝浪的朋友不妨透過野孩子衝浪社來安排一趟衝浪之旅喔！
- 地址：台東縣台東市東河鄉北東河139號
- 電話：08-989-6316
- 野孩子衝浪社粉絲專頁
- 東河衝浪-優惠體驗
圖片來源/台東觀光旅遊網
金樽由小海灣、離岸礁與綿長沙灘組成，因為海灣像酒杯，所以被稱為金樽。這裡的砂質柔細，且浪頭力道較強，成為衝浪好手特別喜歡去的衝浪點，同時也是台灣國際衝浪公開賽的場地，適合有一定衝浪基礎的朋友前來衝浪。除了海浪、沙灘與美景，這裡也有不少咖啡店，衝浪後可以點杯咖啡休憩，欣賞東海岸的美景。
- 地形：鵝卵石
- 電話：089-841520
- 地址：臺東縣東河鄉金樽港口以南有一段約二公里長的沙灘
- 交通：台東市沿台11線北上，至金樽漁港指標右轉
金樽衝浪小屋圖片來源/[email protected]
金樽衝浪小屋位在走路只要三分鐘即可抵達金樽衝浪點的好位置，這裡除了提供初階與中階的衝浪教學，更有衝浪板與摩托車的出租服務，並開放溫馨乾淨的民宿居住。喜歡衝浪且有意短居、長居學習衝浪或體驗衝浪生活的朋友，非常適合來這邊衝浪遊！
- 地址：台東縣東河鄉金樽17號
- 電話：0913-185-676
- 金樽衝浪小屋官網
圖片來源/杉原海水浴場粉絲專頁
位在卑南鄉的杉原海水浴場，是台東唯一的海水浴場，也是非常適合從事水上運動的好地方。這裡的浪較平緩，但沙灘平坦，同時又有淋浴間與洗手間，一家大小前來遊玩休憩都可以放鬆又安心。除了海水浴場，這附近也有度假村住宿，不妨挑個假日住一晚享受台東的美好時光！
- 地形：沙灘
- 地址：台東縣卑南鄉富山村11鄰168號
- 交通：台東市沿台11線北上，美麗灣飯店右轉
- 杉原海水浴場粉絲專頁
更多台東景點推薦
- 盤點8大台東秘境 秒到普吉島度假東海岸全攻略！
- 台東｜溫泉懶人包 親子超愛這幾家！野溪秘境 享受東部自然美
- 【台東】山谷中的神秘甜點店鋪！部落特調＋布朗尼酒釀好幸福
原文出處 : ReadyGo 【台東景點】衝浪推薦懶人包 來台東「浪一下」！新手也能輕鬆上手
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]