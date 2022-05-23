台未被美納入印太經濟架構 邱臣遠：應向美明確表達立場
白宮國安顧問蘇利文表示，台灣並未被納入印太經濟架構（IPEF）首輪名單中，隨後白宮官網也證實這項消息。蔡英文政府過去宣傳的「台美關係堅若磐石」遭到質疑。立委呼籲政府除了應負責任地對國人充分說明外，也必須向美方明確表達我立場。
台灣民眾黨立委時邱臣遠表示，由於我國在全球半導體產業的關鍵地位，台灣在印太經濟架構中具有相當的優勢；加上近期台美關係持續深化，因此政府與各界都對於我國加入IPEF有相當的期待；同時日前「立法院外交及國防委員會」拜會美國在台協會（AIT），也向AIT表達台灣納入IPEF的期待。然而，台灣仍未能如願參與。
對於外交部回應表示，「對於我國未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾，但台灣絕對符合參與IPEF的資格，並強調外交部仍樂觀看待台美經貿關係的前景，我國未來仍會持續積極爭取參與IPEF。」邱臣遠表示，外交部應深入了解此次台灣未獲納入的原因，評估對台灣所造成的影響，並擬定後續爭取參與IPEF的有效策略。政府除了應負責任地對國人充分說明外，也必須向美方明確表達我立場。
邱臣遠指出，相關單位須審慎評估美國對台及對中關係的兩手策略考量，即使台美關係近來升溫，仍應對所有可能變化做好掌握與因應。