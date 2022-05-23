失去荷西！三毛對瓊瑤食言了　她與愛人成為永恆

我是廣告 請繼續往下閱讀
三毛本名叫陳懋平，但「懋」字筆畫多，她覺得太麻煩，於是便去掉直接改成「陳平」，光從改名字這段便知，三毛從小就是一個不按常規、只憑隨心所欲做事情的人。
三毛5歲半就開始讀《紅樓夢》，初中時便閱覽各國名著。她曾在書裡提到，自己對《小王子》情有獨衷，每次看都會有不同的想法。書裡，小王子到處造訪各個星球，恰好也與現實中喜歡趴趴走的三毛相符。
1967年，三毛跑去西班牙求學，遇到就讀高三的荷西，兩人年紀相差8歲，初見時，荷西對三毛一見鐘情，天天曠課去偷看讀書的三毛，並打從心裡想將她娶回家。有一次，荷西對三毛說：「Echo，妳等我六年，我還有四年大學要念，兩年兵役要服，六年一過，我要娶你。」
三毛拒絕了，她只把荷西當弟弟看待，加上六年太久了。
遭三毛打槍後，荷西這六年都沒與她聯繫。六年間，三毛輾轉於德國、美國和台灣，與一名德國教師談戀愛，兩人論及婚嫁，還結伴去訂製結婚名片，孰料申請結婚名片的當晚，未婚夫便心臟病猝死，傷心欲絕的三毛因而服藥自殺，所幸被救回。
為療情傷，三毛六年後再度踏上西班牙，並與荷西重新聯絡上。當時荷西已經唸完大學、服完兵役，還考到潛水師證照，原本計畫要到希臘地中海一帶潛水，希望三毛能以「廚師」身份與他同行。
但三毛對他說，自己喜歡沙漠，想去撒哈拉定居，於是荷西便跟隨三毛到撒哈拉沙漠流浪，並在當地找到潛水員的工作。至於三毛，則在沙漠時期展現傲人的寫作才華，受時任《聯合報》主編鼓勵，作品源源不斷，以當地生活為背景，寫下一篇又一篇精彩的散文和故事。
結婚前，荷西捧一個紙盒子送到三毛跟前。三毛以為是婚禮花束，但內心又納悶：「在沙漠裡，哪有可能找到鮮花？」她打開盒子，發現荷西送給她的是一個完整的駱駝頭骨。三毛在書中形容：「兩顆大眼睛像是深邃的黑洞，一大排牙齒對著我，但我卻興奮地又叫又跳。」
荷西知道三毛的獨特，對鮮花禮物這種俗物肯定看不上，為了尋找駱駝頭骨，一向喜歡海洋、怕熱的他，卻走完了整個撒哈拉沙漠。荷西曬到頭昏腦暈，總算在熱燙燙的沙子裡挖到這個「結婚禮物」。
這副駱駝頭骨，三毛直到死前都將其放到書架上，當作寶貝一樣珍藏。
三毛是個浪漫到極致的女子，她告訴荷西：「直到你很老，我也很老，兩個人都走不動也扶不動了，就一起穿上乾乾淨淨的衣服，躺在床上，閉上眼睛說『好吧，一起去吧。』」不求同天生，但求同日死，只要你陪伴在我的身旁。
荷西失信了，婚後第六年，荷西因為工作意外離開人世。荷西的死去讓三毛呈現半瘋狀態，守靈夜時，她對著愛人的遺體說：「我現在有父母在，不能跟你走，你先去等我。」
愛人已去，流浪對三毛便再無意義，她回到台灣定居，結束了14年的異國生活。在台期間，三毛數度有想自殺的念頭，好友瓊瑤勸她想一想年邁父母，三毛才作罷，向瓊瑤起誓絕不輕生。她將失去荷西的悲痛化為文字，寫下《夢裡花落知多少》。
荷西離世的12年，換成三毛對瓊瑤食言了，她再也忍受不了傷痛，在台灣的一家醫院裡，用肉色絲襪結束自己的生命，追隨荷西而去。四個六年，儘管與荷西的愛情伴隨苦痛，但三毛的文章仍然都是充斥著對生活的熱情與天真。
讀完她的故事，就讓我們一起回味三毛的經典名言，致敬這位靈魂自由的女作家，願她在另外一個世界中，和荷西能成為永恆，活在讀者們的心裡。
1. 如果你給我的，和你給別人的是一樣的，那我就不要了。
2. 每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。每想你一次，天上就掉下一滴水，於是形成了太平洋。
3. 讀書多了，容顏自然改變，許多時候，自己可能以為許多看過的書籍都成了過眼雲煙，不復記憶，其實他們仍是潛在的。在氣質裡，在談吐上，在胸襟的無涯，當然也可能顯露在生活和文字裡。
4. 一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪。
5. 我愛哭的時候便哭，想笑的時候便笑，只要這一切出於自然。我不求深刻，只求簡單。
6. 愛情如果不落到穿衣、吃飯、睡覺、數錢這些實實在在的生活中去，是不會長久的。真正的愛情，就是不緊張，就是可以在他面前無所顧忌地打嗝、放屁、挖耳朵、流鼻涕；真正愛你的人，就是那個你可以不洗臉、不梳頭、不化妝見到的那個人。
7. 我相信，真正在乎我的人是不會被別人搶走的，無論是友情，還是愛情。
8. 人情冷暖正如花開花謝，不如將這種現象，想成一種必然的季節。
9. 真正的快樂，不是狂喜，亦不是苦痛，在我很主觀的來說，它是細水長流， 碧海無波，在芸芸眾生里做一個普通的人，享受生命一剎間的喜悅，那麼我們即使不死，也在天堂裡了。
10. 可進可出，若即若離，可愛可怨，可聚而不會散，才是最天長地久的一種好朋友。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995