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毒咖啡包走運動風　查獲500包「ADIADS」

▲毒咖啡包走運動風，查獲500包「ADIADS」（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲毒咖啡包走運動風，查獲500包「ADIADS」（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-05-23 16:36:23

臺中市刑大持續緝毒並溯源追查毒品源頭，每當查獲毒犯，立即分析各種證據，發掘供毒上手事證；警方追蹤一名郭姓毒販，在郭嫌下車進行毒品交易時，當場查獲一批包裝成「ADIADS」商標的毒品咖啡包多達500包(毛重2,400公克)，同時查出在車上等候之詹嫌，為毒品咖啡包之上手大盤商，全案移送臺中地檢署偵辦，經檢察官偵結，依違反毒品危害防制條例第4條第3、6項規定，販賣第三級毒品罪嫌起訴在案，將面臨7年以上有期徒刑。

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警方調查車上詹嫌身份及與販毒之關聯性時，詹男起先辯解僅坐在車上不知販毒情事，供詞避重就輕，經提供種種證據，再難狡辯，方承認為郭嫌毒品之上手，警方帶其搜查所使用車輛，當開啟車門，突然湧出大量的吸食K他命惡臭味（類似的燃燒塑膠氣味），讓搜查的員警也受不了，對犯嫌直呼「吸K這麼臭，你不會難過嗎？」又再於車內查獲相同外包裝「ADIADS」毒品咖啡包2包、K盤1個、手機1支等。


臺中市刑大分析，毒品咖啡包包裝花樣百出，印製小惡魔、卡通人物、俏皮、名牌等圖案「毒咖啡包」，這次連知名運動品牌ADIADS也被偽裝做為外包裝，但包裝再怎麼搶眼也難敵警方查緝，全案由檢方依販毒罪嫌起訴在案。臺中市政府警察局呼籲，為避免國人遭受毒品危害，警方持續針對大麻、新興毒品及其他毒品加強查緝，並向上溯源偵破幕後集團及製毒工廠，瓦解不法集團。也提醒「切勿貪圖一時小利，換得終生牢獄」，切勿從事毒品犯罪。另民眾如發現毒品不法情事，請勇敢檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，最高可獲得1,000萬檢舉獎金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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