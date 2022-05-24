台灣女孩溫淨雅幫助烏克蘭難民 獲得摩爾多瓦總統表揚
俄烏戰爭持續延燒，導致許多難民流離失所，台灣人道救援工作者，也正在全力協助烏克蘭難民！台灣世界展望會同仁溫淨雅，獲徵召加入摩爾多瓦回應團隊的工作人員，她及團隊成員一同在人均難民收容數最高的摩爾多瓦，為烏克蘭難民提供援助和保護。回應團隊的積極投入，日前獲得摩爾多瓦總統肯定，特別致贈感謝函，表揚展望會的慷慨奉獻精神。
溫淨雅為世界展望會國際緊急救援團隊（Global Rapid Response Team，簡稱GRRT）成員，GRRT由一群具備不同專業、訓練有素的工作人員所組成，他們平時遍佈世界各國，當災難發生時，GRRT成員們能於第一時間迅速動員，結合健康營養、糧食援助、物流管理、事工效能評估、資訊科技等各項專業，在線上或現場即時回應災害。由於救援前線有許多變數，GRRT成員必須在事工品質、夥伴關係與捐款責信中取得平衡，努力拯救生命與恢復受災民眾的尊嚴，工作深具挑戰。
因著世界展望會所展現的救援服務典範和良好動員能力，摩爾多瓦總統瑪雅．桑杜（Maia Sandu）特別致贈感謝函，表彰展望會為難民所提供的支持，感謝函中指出：「世界展望會慷慨、關懷、開放的態度，為在摩爾多瓦的烏克蘭難民提供了熱情且溫暖的庇護所。」摩爾多瓦是收容烏克蘭難民人口比例最高的國家，面對龐大的人道需求，世界展望會除提供當地難民收容中心衛生清潔物資和糧食、為社區及在地NGO進行心理急救培訓課程，也和WFP合作發放現金券給難民收容家庭，後續將進行糧食發放、教育和兒童保護工作，協助烏克蘭孩子及家庭在異國安頓。
台灣世界展望會會長李紹齡表示：「很高興看見同仁與團隊在摩爾多瓦的努力獲該國總統肯定，希望台灣民眾為前線工作人員加油打氣，我們不間斷的支持，就是他們持續前進的動力！」邀請各界響應第33屆飢餓三十人道救援行動，支持展望會在國內外進行的人道救援工作，讓因動盪而倒退的世界，再次重啟前進。