T1／台啤海神明正面對決　蔣淯安對尬布銳克曼

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焦點對決 布銳克曼vs.蔣淯安
本季例行賽拿到第1的高雄全家海神，在明天開打的季後賽3戰2勝系列戰，將對上第4的台灣啤酒英熊，兩隊的控衛克銳布曼（Jason Brickman）和蔣淯安身高都不到180公分，是典型的「矮腳虎大對決」，而且兩人都是非常出色的控球後衛，在此系列也將形成精彩的「頂級控衛大對決」。
布銳克曼雖然身高只有179公分，但傳球能力非常出色，本季平均10.3次助攻不但高居榜首，而且還保有聯盟單場最高21次助攻的神紀錄，而且他打英熊非常拿手，21次助攻就是在對英熊的比賽中拿下，他要如何以妙傳來活絡海神的攻勢，將是海神求勝重點。
蔣淯安雖然只有174公分，且只有65公斤，在高頭大馬的籃球場上顯得非常袖珍，但有「台灣艾佛森」之稱的蔣淯安，得分爆發力一流，本季平均19.2分、6.8助攻、4.7籃板非常全能，在2月26日對海神的例行賽曾飆36分，而且蔣淯安在關鍵時刻總能挺身而出，英熊雖然是第4種子，但只要蔣淯安在季後賽開啟飆分模式，英熊有機會寫「老四傳奇」。
高雄全家海神關鍵密碼 20
高雄全家海神能在例行賽拿到龍頭， 216公分的「立陶宛巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）是關鍵，他平均每場拿23.3分不但是海神得分王，籃板14.3個、阻攻1.9個也都是全隊最多，而在例行賽海神3勝英熊的比賽，庫薩斯平均可以拿30分，遠勝於輸球3戰的23分，這系列戰庫薩斯的表現非常關鍵。
而英熊也有對付庫薩斯的武器，就是230公分的「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara），兩人在今年例行賽只有交手過一次，就是3月26日在海神主場，那場比賽德古拉成功發揮身高上的優勢，讓庫薩斯只拿下20分，是本季對戰英熊6場以來的最低分，而英熊也順利在客場贏球，因此季後賽庫薩斯一定要設法突破德古拉的防守，拿20分以上，海神才能避免爆冷出局。
台灣啤酒英熊關鍵密碼 41
知名漫畫《灌籃高手》告訴我們，得籃板球者得天下，而對英熊來說更是如此，本季在對海神的6場例行賽交戰中，英熊輸球的3場比賽，籃板最多只有40個，而他們只要單場搶超過41個籃板就可以擊敗海神，這也成為這系列戰英熊贏球的關鍵密碼。
其實，籃板一直是英熊罩門，本季平均44.1個籃板排名墊底，偏偏海神以平均48.5籃板雄霸各隊，成兩隊最大差距，而且英熊的防守籃板保護力不佳，平均每場31.2個也是最後一名，對上進攻籃板超強、以平均每場13.4個排全聯盟第一的海神，籃板恐怕會被搶爆，也因此，保護籃板成為英熊此系列戰最重要的工作。
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ELEVEN SPORTS球評 許時清
押寶預測：海神2比1勝出
海神對戰英熊，兩隊戰力旗鼓相當，決勝關鍵會在後衛和外線兩方面，後衛部分，英熊蔣淯安雖然表現已經十分出色，但海神的布銳克曼（Jason Brickman）在串聯隊友和組織傳導上還是略勝一籌。另外透過布銳克曼的穿針引線，海神的射手群會獲得較多的空檔，所以在外線發揮上應該也會優於英熊。整體而言，海神的團隊化學效應目前比英熊好。
愛爾達球評 陳楷
押寶預測：海神2比1勝出
熬過了5天4戰的密集消耗，英熊保住四強席次，之後打1休1可逐步調整體力。季末找德古拉（Samuel Deguara）嘗試抵銷庫薩斯（Mindaugas Kupsas）威力，但體型特殊速度不快，與英熊隊友搭配仍顯生疏。兩隊本土各擅勝場，但海神洋將調度空間大，預計海神3場勝出。
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