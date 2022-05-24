中職／PILI BROTHERS！霹靂兄弟之魔吞傳奇

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此次聯名「聖麟戰甲」主題球衣發想自素還真化身－「天海麒麟星」臉戴麒麟面具、身披紫色戰袍形象，使用紫色與白色為主色調，並根據麒麟意象打造出全新BROTHERS字樣，與中信兄弟隊徽相互呼應，融入魔吞不動城元素與兄弟精神的「聖麟戰甲」由此而生，並以此概念延伸出一系列聯名商品！其中有四款俠影短T（麒麟星／蒼鷹／天虎令／金獅）、聯名LOGO短T、聯名球帽、聯名視覺毛巾以及聯名馬克杯，皆於洲際棒球場場內內野大平台以及「B-SPACE」中信兄弟南港旗艦店進行販售，各位球迷及喜愛霹靂的道友們千萬別錯過囉！
活動兩日「球衣版 · 麒麟星」將快閃洲際棒球場，魔吞十二宮中多位角色將於洲際棒球場場外二樓大平台－魔吞不動城舞台舉辦英雄見面會以及欣賞精彩絕倫的操偶表演。除此之外，場外還有傳統布袋戲戲台的操偶體驗以及傳統金光大頭偶、麒麟雙劍、獅頭寶刀的展示區， 豐富的主題活動，球迷、戲迷們絕對不能錯過！「2022主題日集章卡」活動也將持續，於主題日當日七局結束前至「球迷服務中心」蓋章，集滿所有主題日印章將可獲得特製「2022紀念球與球座組」，限一人一卡、兌換一組。
5/28(六)、5/29(日)進場與現場售票時間為14:00、開賽時間17:05，可在中信兄弟售票網、中信兄弟售票APP、7-11的ibon機台及全家Famiport機台事先購買預售票，販售時間至開賽前一天23:59為止。如預售票尚未售完，當天也可至現場售票窗口購票，現場僅販售當日賽事門票。
5/28-5/29開賽時間17:05、進場時間14:00