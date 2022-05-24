COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／PILI BROTHERS！霹靂兄弟之魔吞傳奇

▲PILI BROTHERS 霹靂兄弟之魔吞傳奇。（圖／兄弟提供）
▲PILI BROTHERS 霹靂兄弟之魔吞傳奇。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-24 15:41:25

繼2020年素還真率領正道群雄與中信兄弟球員共抗棄天帝魔威後，魔吞十二宮任務再出！素還真化身－天海麒麟星於執行任務途中，發現一股不祥之力正壟罩臺中洲際棒球場！為免生靈再受塗炭，麒麟星召喚十二宮眾將護世而出，並將聖獸異譜力量灌注於中信兄弟球員之身！戰火一觸即發，「PILI BROTHERS 霹靂兄弟之魔吞傳奇」兩日主題日內野入場球迷即可獲得「魔吞聖將英雄扇」進場為球員大力應援共抗強敵，五款不同的「魔吞聖將英雄扇」隨機贈送，5/28-5/29一同決戰洲際棒球場！　​

我是廣告 請繼續往下閱讀
5/28(六)開球嘉賓邀請到布袋戲歌姬aka兩屆台語金曲歌后 黃妃 Huang Fei！以「非常女」一曲成名的黃妃，曾演唱過多部霹靂布袋戲主題曲，其清亮、感染力十足的好歌聲在戲迷的心中刻劃下許多經典。 5/29(日)邀請到為2022賀歲電影「素還真」打造氣勢磅薄又熱血沸騰主題曲「反骨歸真」的金曲樂團－「麋先生 MIXER」降臨臺中洲際棒球場！兩組來賓除了將在賽前帶來精彩演出並未中信兄弟開球外，賽中也會在「Twitch中信兄弟官方頻道」與球迷一起線上看球！

此次聯名「聖麟戰甲」主題球衣發想自素還真化身－「天海麒麟星」臉戴麒麟面具、身披紫色戰袍形象，使用紫色與白色為主色調，並根據麒麟意象打造出全新BROTHERS字樣，與中信兄弟隊徽相互呼應，融入魔吞不動城元素與兄弟精神的「聖麟戰甲」由此而生，並以此概念延伸出一系列聯名商品！其中有四款俠影短T（麒麟星／蒼鷹／天虎令／金獅）、聯名LOGO短T、聯名球帽、聯名視覺毛巾以及聯名馬克杯，皆於洲際棒球場場內內野大平台以及「B-SPACE」中信兄弟南港旗艦店進行販售，各位球迷及喜愛霹靂的道友們千萬別錯過囉！

活動兩日「球衣版 · 麒麟星」將快閃洲際棒球場，魔吞十二宮中多位角色將於洲際棒球場場外二樓大平台－魔吞不動城舞台舉辦英雄見面會以及欣賞精彩絕倫的操偶表演。除此之外，場外還有傳統布袋戲戲台的操偶體驗以及傳統金光大頭偶、麒麟雙劍、獅頭寶刀的展示區， 豐富的主題活動，球迷、戲迷們絕對不能錯過！「2022主題日集章卡」活動也將持續，於主題日當日七局結束前至「球迷服務中心」蓋章，集滿所有主題日印章將可獲得特製「2022紀念球與球座組」，限一人一卡、兌換一組。

　​

5/28(六)、5/29(日)進場與現場售票時間為14:00、開賽時間17:05，可在中信兄弟售票網、中信兄弟售票APP、7-11的ibon機台及全家Famiport機台事先購買預售票，販售時間至開賽前一天23:59為止。如預售票尚未售完，當天也可至現場售票窗口購票，現場僅販售當日賽事門票。

　​

⏰5/28-5/29開賽時間17:05、進場時間14:00

日職／西武獅交流戰逆襲！吳念庭回一軍

中職／鋼龍身體不適　味全龍小將趙璟榮生涯首度先發

T1／台啤海神明正面對決　蔣淯安對尬布銳克曼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀