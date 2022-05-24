警車護送確診男嬰　四天後的今天出院啦

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20日晚間近7時30分許，陳姓男子跑進第五分局松安派出所求助，指載有一名確診孩童，身體極度不適疑似因確診而抽搐，適逢下班時段車流壅塞，請求開道就醫。警員機警開警車鳴笛引導，五分鐘就抵達臺中慈濟慈濟醫院急診室。
男嬰被送至台中慈濟醫院後，急診團隊隨即緊急處置後，由專責病房團隊收治住院。小兒感染主治醫師黃禹銘轉述母親主述說，未滿周歲的男嬰19日確診新冠陽性，20日活動力變差，孩子看起來懶懶的，手腳有發紺狀況。當晚由警員協助送到急診，黃禹銘會診後診斷，小朋友食欲、活力不好，與急診醫師共同評估決定收治觀察。
黃醫師表示，男嬰收治入院後，主要以點滴補充水份做症狀治療，觀察住院期間狀況穩定，沒有抽筋、意識狀態改變。住院期間曾發燒到38度多左右，活動力較不好，退燒穩定後，食欲、精神都改善，再觀察一天於今24日出院。黃禹銘醫師說，小朋友感染新冠肺炎只要能度過前幾天，大部份預後都不錯，活動力、食欲變好就可以出院在家居家照護。他提醒幼兒家長，一旦小朋友感染新冠肺炎，出現幾個狀況，建議馬上送急診處理，包括：體溫大於41度、意識狀態改變、持續昏睡、持續嘔吐、抽筋持續、步態不穩及持續抱怨劇烈頭痛。
臺中慈濟醫院配合市政府，開設快篩陽得來速防疫門診、65歲以上長者防疫門診、親子得來速防疫門診等三類實體防疫門診。只要符合需求條件的市民都可以儘速就醫獲得醫療協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。