NOW早報／全民快篩陽等於確診！陳時中：2天有望全面實施

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今日天氣／又開始下雨！梅雨帶南下 中部山區、北部慎防大雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，昨（24）晚間開始鋒面主要雨帶南下後，大氣變得較為不穩定，北部地區、東北部地區降雨情況會比較持續且廣泛，中南部地區的雨勢顯得較為倉促，西半部地區及東北部地區則有局部大雨發生的機率，特別在北部地區及中部山區有機會出現接近豪雨等級降雨，東部地區、東南部地區的降雨則較為短暫局部，山區活動也需多留意天氣變化。
溫度方面，今日清晨各地低溫大多落在21到24度之間，北部地區白天高溫預估約在23到25度，中部地區及東部地區、東南部地區則約落在26到28度，體感上較為溫暖舒適，南部地區則仍可以達到接近30度左右的高溫，感受上較為悶熱。
北市確診數少於高雄因有黑數？柯文哲：高雄不見得比較少
新冠肺炎疫情近日在台灣持續擴散，其中各縣市確診數的部分，從23日起連續兩天，高雄市的本土確診案例都超越台北，對此高雄市長陳其邁表示，北部PCR篩檢量能吃緊，從快篩陽到確診時間較長，可能會有確診黑數。對此台北市長柯文哲昨（24）日表示，確診肯定有黑數，但台北的醫療量能絕對比中南部高，究竟誰黑數多還不一定。
柯文哲表示，確診有黑數是一定的，PCR量能問題固然是因素，「但是我確信，台北市有八大醫學中心，還有台灣最好的醫院，所以台北的PCR量能絕對比高雄高。」柯文哲說，因此他也認為不見得說台北的黑數就會比高雄多，這種事情不用去比較。
柯文哲強調，首都生活圈人流本來就比較大，本來在疫情初期就是首當其衝的區域，「但畢竟台灣是一日生活圈，病毒會慢慢擴散到其他地區，最後會達到一個平均。」柯文哲說，他覺得包含高雄在內的中南部三個直轄市，確診數會慢慢追上北部，「這本來就是預期中的事，公共衛生的模型就很清楚了，我覺得不要覺得奇怪什麼的，預期中的事。」
汪小菲放閃張穎穎不藏了！張蘭心疼反問「給戴綠帽怎辦」
大S前夫汪小菲在微博放出疑似與女星張穎穎一起野餐的照片，似乎是隱約証實兩人戀情。不過汪小菲母親張蘭在昨（24）日開直播，被問到汪小菲是否與張穎穎在交往，仍是矢口否認，甚至反問網友「如果老婆給你戴綠帽怎麼辦？」引發熱議。
離婚後不同於大S與具俊曄高調認愛，汪小菲與張穎穎之間的關係總是讓外界霧裡看花，汪小菲日前在微博發布野餐文，被眼尖網友抓包野餐布和葡萄酒都與張穎穎月初分享過的野餐文同款，懷疑兩人其實是於同天一起出遊。
汪小菲第一時間先是刪除文章，但隔天又把文章和照片恢復，雖然沒有多做解釋，但仍被外界認為是隱約証實兩人戀情。而張穎穎回覆網友時則說到「你們知道內幕？就一味地罵女生？」似乎也是認了與汪小菲的關係。
不過張蘭今日直播時，被問到汪小菲與張穎穎的關係仍是強調「都是P圖」，不認兩人有交往，澄清說指稱兩人同居的報導是「造謠」、「造假」，甚至反問網友，「你老婆給你戴綠帽子應該怎麼辦？」、「哪個當媽的能不心疼自己孩子？」話語一出又讓網友議論紛紛。
日職／真是太好了！吳念庭2分砲發威！單場4打點大爆發
日職西武獅隊昨（24）日在交流戰出戰中日龍隊，吳念庭在7局轟出本季第2轟，也是一發2分砲，單場4打點，目前西武以8:3領先。
吳念庭昨日重返一軍，立即就為球隊建功，他在首打席滿壘狀態，先是敲出右外野安打，一口氣拿下2分。
第二打席左外野飛球被接殺，第三打席他敲出右外野界外飛球出局，第四打席7局上，山川穗高獲保送，吳念庭一棒轟出右外野2分砲，這也是他生涯在名古屋巨蛋首轟。
吳念庭說：「打到的球是指叉球，擊球感覺很好，投手群很努力，我們也希望讓他們可以更輕鬆，努力給予援護分，還有可以讓山川桑悠哉地回到本壘，真的是太好了！」
地瓜別直接扔電鍋！內行「放1空碗」口感升級：鎖住水分
地瓜營養又美味，不少民眾會直接放入電鍋蒸熟享用，不過內行網友則分享，在電鍋內除了放蒸架外，可以在盤子正中央倒扣一個空碗，就可以讓地瓜表皮乾爽內部香甜，不會整顆濕濕爛爛口感不佳。
根據原PO於《廚藝公社》分享，在蒸地瓜時除了底部擺放蒸架，可以在裝地瓜的盤子正中間，多擺放一個倒扣的小碗，在將洗淨外皮的地瓜放在瓷盤外圍，並且倒入兩杯水，等待開關跳起後悶五分鐘，在拿竹籤刺地瓜最厚的地方，若是輕易穿透，代表地瓜已經全部熟透。
原PO也說明，這樣蒸地瓜會讓表皮維持乾爽，不會濕濕爛爛的，因為蒸出來的水分，會被吸附於倒扣的小碗裡，當把水分鎖在小碗內部，就可以讓地瓜被蒸熟，卻又不會泡在水中，導致口感受影響，且蒸出來外觀皺皺濕濕的。
實際上不光是地瓜可以用此方法，根據《NOWnews今日新聞》過往的報導，在蒸煮海鮮、肉類等食材時，也可以在正中間擺放杯子或碗，電鍋蒸煮的食材精華，就會全部集中在杯子跟碗裡面，舉例來說，可選擇蛤蜊、蜆仔或者雞腿蒸煮，最後中間流下來的純湯汁，就是食材的精華可直接食用。（編輯：賴禹妡）