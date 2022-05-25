COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全面解封好難！上海疫情持續降溫　隔離區外又新增病例

▲中國的新冠疫情反覆，上海的狀況稍微趨緩，其他地區卻陸續出現病例，顯示病毒、特別是變種病毒的狡猾難纏。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國的新冠疫情反覆，上海的狀況稍微趨緩，其他地區卻陸續出現病例，顯示病毒、特別是變種病毒的狡猾難纏。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-25 11:19:47

（中央社記者吳柏緯上海25日電）上海單日新增病例數再降，據通報，24日新增本土確診病例44例和無症狀感染者343例，共計387例。其中386例於隔離區中發現，另有1例無症狀感染者為隔離區外新增案例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著全面解封的腳步接近，上海持續擴大疫情低風險的防範區範圍，截至24日，上海的疫情防範區共6萬1657個，涉及人口數約2146萬人。高風險的封控區1584個，涉及人口數約39萬人；管控區8058個，涉及人口數約138萬人。

根據上海市衛健委發布，24日新增本土確診病例44例和無症狀感染者343例，其中32例確診病例為既有無症狀感染者轉變，12例確診病例和342例無症狀感染者在隔離管控中發現。

通報指出，嘉定區在隔離區外新增1例無症狀感染者，已經緊急處置並進行調查。同時將這名病例居住的社區提升至中風險地區。

在疫情趨緩同時，上海的復工復產計畫持續加速，24日晚間上海市住建委與市發改委共同發布了第二批「上海市重大工程建築工地復工復產白名單」，涉及項目共27個，涵蓋先進製造業、醫療衛生、生態環保、交通運輸、能源保障等領域。（編輯：曹宇帆）1110525

上海疫情穩定受控　22日將擴大復工復產

中國108歲老翁確診後痊癒　成上海疫情最高齡出院患者

上海疫情數緩降　通報仍有死亡案例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀