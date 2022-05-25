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陳時中與護理界座談聽心聲　敲定專責病房護病比上限1：7

▲衛福部長陳時中。（圖／記者朱永強攝影，資料照片）
▲衛福部長陳時中。（圖／記者朱永強攝影，資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 21:01:53

衛福部長陳時中今（25）日下午在防疫記者會結束之後，立即與護理團體展開座談，近期國內疫情嚴峻，醫護人力吃緊、負擔大增，之前指揮中心將醫院專責病房護病比上限放寬，引發護理人員大反彈。而在座談會之後，衛福部也敲定把專責病房護病比的上限訂為1：7，另外陳時中也承諾會盡快發放護理師照顧津貼，兒童病房的津貼加成也有望提高，但相關細節還要再研議擬定。

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護理人員因國內疫情而壓力倍增，指揮中心之前將護病比上限規範調高，醫學中心為1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，讓護理人員炸鍋，直批這是讓不堪負荷的超高護病比就地合法。今日在座談會上護理界提出要把專責病房的護病比統一降低為1：5，最終討論過後，陳時中承諾專責病房的護病比以1：5為原則，上限則是1：7。

另外對於護理人員津貼的部分，陳時中也承諾未來會修法明訂護理人員的權益，另外陳時中也同意會讓津貼發放更為即時，同時將兒童病服的護理津貼加成提高，最高可達到50％，但相關細節還再研擬確認後再公布。

對於今天座談會的結果，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳認為，「不是很滿意，但至少是往前邁進一步的改變」。衛福部晚間也發布新聞稿表示，因應非常時期，專責病房原則上護病比維持1：5、不得超過1：7，兒科困難照護個案津貼加成，並推動Skill-Mixed照護模式；同時持續落實急重症分流，協助照護人力媒合支援；與地方政府協力，將醫院執行輕症居家照護業務之比例降低，轉由基層院所分擔；長期應要修正護理人員法，以法律支持護理專業及人力發展。另外，如護理人員受到不公平對待，可透過「護理職場爭議通報平台」向衛福部反映，進行查處。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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