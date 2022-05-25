陳時中與護理界座談聽心聲　敲定專責病房護病比上限1：7

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另外對於護理人員津貼的部分，陳時中也承諾未來會修法明訂護理人員的權益，另外陳時中也同意會讓津貼發放更為即時，同時將兒童病服的護理津貼加成提高，最高可達到50％，但相關細節還再研擬確認後再公布。
對於今天座談會的結果，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳認為，「不是很滿意，但至少是往前邁進一步的改變」。衛福部晚間也發布新聞稿表示，因應非常時期，專責病房原則上護病比維持1：5、不得超過1：7，兒科困難照護個案津貼加成，並推動Skill-Mixed照護模式；同時持續落實急重症分流，協助照護人力媒合支援；與地方政府協力，將醫院執行輕症居家照護業務之比例降低，轉由基層院所分擔；長期應要修正護理人員法，以法律支持護理專業及人力發展。另外，如護理人員受到不公平對待，可透過「護理職場爭議通報平台」向衛福部反映，進行查處。（編輯：倪浩軒）
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