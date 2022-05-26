18縣市豪雨特報！鋒面最後一波降雨高峰午後再起下到明天
今（26）日上半天各地降雨情況稍微趨緩，西半部地區偶爾還可以看見陽光露臉，但千萬別被騙了，這道鋒面最後一波降雨高峰即將展開！中央氣象局預報員官欣平指出，目前滯留鋒面仍然在台灣上空徘徊，午後開始受到西南風加成影響，各地雨勢又將再起，北部地區可能有局部大雨或豪雨，尤其基隆、新北市及桃園市可能有豪雨發生機率，而中南部地區今晚到明天，也可能有短延時強降雨出現，局部低窪地區要留意可能會積淹水，請民眾特別留意。
官欣平說，受到鋒面滯留加上西南風轉強影響，今日下半天開始到明（27）日一整天，將是這道鋒面最後一波降雨高峰，除了北部地區雨勢仍然明顯以外，西南風影響下可能有一波波的對流胞會移入陸地，迎風面的中南部地區雨勢從今晚開始會明顯轉大，加上海陸風效應影響，可能有短延時強降雨出現，提醒民眾務必要特別留意。
氣象局上午也持續發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(26)日新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。
官欣平說，預估這波鋒面將影響到週六（5/28）上半天，週六下半天鋒面將逐漸北移，各地天氣稍微回穩，不過到下週一（5/30）之前，台灣附近依舊維持西南風影響的環境，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區可以看見陽光，但午後容易有局部短暫雷陣雨。預計下一波鋒面下週二（5/31）又會逐漸接近台灣，屆時各地天氣又將變得不穩定。
至於氣溫方面，今日各地高溫約攝氏25到30度，但到了週末氣溫快速上升，北部地區高溫可達攝氏29到32度，中南部地區高溫約攝氏32到33度，感受上會明顯悶熱。