影／曼谷隱藏版越南料理！留泰台灣女孩曝超美味餐廳

曼谷西隆區（Silom）是曼谷商業中心，從早到晚，人車不斷，白天是商業中心，到了夜晚則成了尋歡作樂的好去處。在泰國留學的Jenny閒暇時會以文章或影片紀錄生活，並且用泰語和中文向大家推廣泰國的在地美食和風景，讓台灣人和泰國人都能透過她的紀實，挖掘有特色的旅遊景點。這次她前往位於西隆區的隱藏版Thien Duong越南餐廳，帶大家體驗泰國的越南料理。
據悉，Thien Duong越南餐廳源於知名的Dusit Thani 飯店，由於近年來飯店大整修，Dusit Thani的老闆為了讓早期在飯店的員工都有穩定的工作，因此把原來飯店的餐廳和咖啡廳都開一間在曼谷市區，並給予老員工們穩定的工作機會。而三個重新設計的特色餐廳分別為Benjarong Thai 餐廳、Thien Duong 越南餐廳和 Dusit Gourmet & Garden Bar。
Jenny表示，Thien Duong 的意思就是天堂，因此在這家餐廳可以感受到極盡放鬆的氛圍。她認為「Thien Duong 越南料理」絕對稱得上在曼谷數一數二好吃又具有氣氛感的越南餐廳，有著舒適寬敞的空間和道地的特色越南美食。而且越南料理本身就是以涼拌輕食為主，女生們吃起來更是沒有負擔，超級適合姊妹淘們一起享用美好的聚會時光！現在就一起看Jenny的影片，感受東南亞的南洋風情。