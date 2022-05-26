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南橫梅山口到向陽段落石增加　明早實施預警性封閉

▲南橫公路台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段落石情事增加，明（27）早起將進行預警性封閉。（圖／甲仙工務段提供）
▲南橫公路台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段落石情事增加，明（27）早起將進行預警性封閉。（圖／甲仙工務段提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-26 13:31:552022-05-26 13:42:58

今（26）日清晨4點58分，台東地區發生地震，南橫公路台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段落石情事增加，中央氣象局並預計於5月27日發布大雨特報，預測雨量值超出管制路段封路標準大雨等級以上，為確保用路人安全，該路段將於5月27日上午7時實施預警性封閉，預計於下午17時解除預警性封閉。

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目前已來到汛期期間，近日山區天氣不穩定，因5月23日起受鋒面影響，已連續降雨多日，中央氣象局預計於5月27日發布大雨特報，預測雨量值超出管制路段封路標準大雨等級以上，且今日清晨4點58分，台東地區發生地震，今日朝巡發現該路段落石情事增加。

▲南橫公路受到地震及大雨影響，落石情事增加。（圖／甲仙工務段提供）
▲南橫公路受到地震及大雨影響，落石情事增加。（圖／甲仙工務段提供）
目前已持續排除零星落石及倒塌樹木，但高山濃霧情形持續，經研判氣象水情情資及道路通行狀況，為確保用路人安全，該路段將於5月27日上午7時實施預警性封閉，預計5月27日下午17時解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。

該路段已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，請用路人於管制時間勿前往上山，甲仙工務段段長陳正偉指出，南橫公路最近一直都有持續降雨，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山，以免被突發落石造成損失。

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