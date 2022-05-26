林襄能在日本爆紅？PTT揭「殘酷事實」：可惜了

24歲「樂天女神」林襄憑政治明星臉、32E小隻馬身材快速竄紅，原本是遊戲實況主、小模的她，IG在加入桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」不到1年突破100萬追蹤數，發行的首本寫真集尚在熱賣，趁勝追擊推出第二本《與你襄愛》，依舊造成搶購。近日林襄的應援美照引起日本網友熱議，台灣網友便討論她能否在日本爆紅，不少人認為林襄某項特徵可能會成為阻礙。
有網友注意到，24日某日本網友將林襄在球場跳應援舞的照片上傳推特，配文寫下：「這是我最近看到的眾多美女之中，最無與倫比的...」還附上林襄的社群媒體帳號，介紹她來自台灣，該篇推文至今突破11萬人點讚、8千多人轉推，日本網友表示：「台灣職棒啦啦隊的水平真的很高」、「太可愛了，好像擁有跟她一樣的五官」、「想到台灣了」，稱她有點神似周子瑜。
對此，PTT鄉民貼出這篇日本網友的推文截圖，發問：「上一個在日本爆紅的啦啦隊是峮峮，但現在好像勢頭有點過了，剛剛在推特看到有人PO林襄的照片，居然有10萬多讚，是不是換林襄要在日本爆紅了？」好奇林襄是否能繼峮峮後，擄獲日本人的心。
其他鄉民紛紛提出看法，認為林襄靠高顏值、魔鬼身材，有機會打入日本市場，然而，多數人持保留態度，點出背後原因，「不會，因為有刺青」、「刺太多了，日本人不愛」、「有紋身就不可能有日本媒體邀請拍宣傳寫真了」、「日本人很嚴格...有好也有壞」、「有刺青可惜了這麼好的身體」、「日本人真的不喜歡刺青」，推測林襄的刺青也許成為她進軍日本的困難點。（編輯：楊穎軒）