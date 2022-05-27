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獨／《原子少年》特企漫畫更新了！8位主角創作秘辛曝光

▲《原子少年》特企漫畫，根據星球特色繪製的八位少年人物設定稿，首次獨家公開。（圖／橘子集團提供）
▲《原子少年》特企漫畫，根據星球特色繪製的八位少年人物設定稿，首次獨家公開。（圖／橘子集團提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-27 00:01:00

《原子少年Atom Boyz》八大行星刮起旋風，除了真人版在每周節目中展現驚人舞技和歌喉，出品人的橘子集團也傾注全力，於beanfun!「文學星」和「漫畫星」，規劃推出短篇特企漫畫、長篇小說以及長篇漫畫等精彩內容，還有跟上最新潮流的數位、實體收藏周邊，讓粉絲們更加拉近和少年們的距離，透過與電視節目完全不同的呈現形式，進一步解鎖原子少年的魅力之處。《NOWnews今日新聞》獨家取得原子少年漫畫版特別企畫《原子少年Star Formation》製作祕辛，趕緊一來一窺背後有趣的內容吧！

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▲原子少年漫畫版特別企畫《原子少年Star Formation》製作祕辛。（圖／橘子集團提供）
▲原子少年漫畫版特別企畫《原子少年Star Formation》製作祕辛。（圖／橘子集團提供）
官方獨家透露，早在一年前的遴選時期，就已經對八顆行星作出風格設定，例如：水星是太陽系內最小的行星，所以成員平均年齡最小；火星因以戰神為名，代表著男孩野性魅力；金星則是代表神秘，可帥又可美的中性花美男等。所以在一開始進行漫畫製作之前，漫畫編輯就與玖歲先行密集討論，共設計出共八款不同的髮色、眼球、髮型、身高與穿著等人物設定，作為八大星球的代表角色。也因應節目賽制，八位漫畫主角少年並不指稱任何一位選手少年，而是藉由截然不同的配色、角色個性和打扮來凸顯原子少年世界中的八種風格和特色。

例如水星成員因為年紀較小，漫畫家就為此設定了擁有淺藍色頭髮、水汪汪圓型眼睛的正太型少年，最特別的是還擁有「萌袖」（日本年輕人流行語，意思是指「袖子長到只有半截手指頭露出來的衣服」，藉此展露可愛的弟弟妹妹感覺）。而擅長跳舞佩戴著毛帽的土星、個子高人一等的木星、親和又充滿活力的地球等，也都透過漫畫家的巧思和安排，讓讀者一眼就能快速辨識出這是哪一個星球的少年。而在劇情的安排上，也透過角色互動塑造出各團的差異性，像是充滿自信的金星，在第一回漫畫就因為「我那麼漂亮」而大方選擇最中間的位置坐下。當然之後也會有更多的劇情來展現少年們擅長的才藝、和歌迷互動等有趣的故事。 

相信許多人都好奇「特企漫畫和長篇漫畫有什麼不同？」對此製作團隊表示，得知要為原子少年世界觀製作IP衍生作品時，「文學星」和「漫畫星」編輯部召開緊急會議，因為長篇小說和長篇漫畫架構龐大，需要與作者縝密來回討論溝通以致籌備期較長，所以就算立刻找到了漫畫家，也很難趕上即將在三個月後播出的原子少年節目。於是決定在長篇漫畫之前，先推出短篇彩色條漫作為特別企劃，內容取材自真人版原子少年節目的各種日常，例如：初見面的時刻、錄音室花絮、少年拍照修圖趣事、送粉絲團服等和節目有強烈相關性的內容，預計在節目開播後同步推出，藉此凝聚粉絲能量並擴散出去。 

▲漫畫星上的讀者紛紛留言：「太可愛了！」、「期待更新」。（圖／橘子集團）
▲漫畫星上的讀者紛紛留言：「太可愛了！」、「期待更新」。（圖／橘子集團提供）
目前《原子少年Star Formation》特企漫畫已經在5/20(五)正式上線，之後採周更形式，在每周五的上午十一點準時上架。一開始規劃的回數共十回，但在上周第一回推出之後作品獲得了很好的反應與廣大的迴響，不少讀者留言：「漫畫版也太可愛了吧！」「期待新劇情！」「等不及周更了。」等等，之後漫畫星團隊考慮視狀況與作者溝通增加回數的可能性，也希望大家都能喜歡原子少年的漫畫。待短篇特企漫畫結束後預計銜接長篇漫小說和長篇小說的上檔，讓喜愛少年的粉絲能從今年到明年都能在「文學星」和「漫畫星」上，不間斷地看到各種不同面貌的原子少年。

哪裡看《原子少年Atom Boyz—STAR formation》？
beanfun!APP
https://bean.fun/QLJdw
漫畫星網頁版
https://comics.beanfun.com/70

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