獨／《原子少年》特企漫畫更新了！8位主角創作秘辛曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
例如水星成員因為年紀較小，漫畫家就為此設定了擁有淺藍色頭髮、水汪汪圓型眼睛的正太型少年，最特別的是還擁有「萌袖」（日本年輕人流行語，意思是指「袖子長到只有半截手指頭露出來的衣服」，藉此展露可愛的弟弟妹妹感覺）。而擅長跳舞佩戴著毛帽的土星、個子高人一等的木星、親和又充滿活力的地球等，也都透過漫畫家的巧思和安排，讓讀者一眼就能快速辨識出這是哪一個星球的少年。而在劇情的安排上，也透過角色互動塑造出各團的差異性，像是充滿自信的金星，在第一回漫畫就因為「我那麼漂亮」而大方選擇最中間的位置坐下。當然之後也會有更多的劇情來展現少年們擅長的才藝、和歌迷互動等有趣的故事。
相信許多人都好奇「特企漫畫和長篇漫畫有什麼不同？」對此製作團隊表示，得知要為原子少年世界觀製作IP衍生作品時，「文學星」和「漫畫星」編輯部召開緊急會議，因為長篇小說和長篇漫畫架構龐大，需要與作者縝密來回討論溝通以致籌備期較長，所以就算立刻找到了漫畫家，也很難趕上即將在三個月後播出的原子少年節目。於是決定在長篇漫畫之前，先推出短篇彩色條漫作為特別企劃，內容取材自真人版原子少年節目的各種日常，例如：初見面的時刻、錄音室花絮、少年拍照修圖趣事、送粉絲團服等和節目有強烈相關性的內容，預計在節目開播後同步推出，藉此凝聚粉絲能量並擴散出去。
目前《原子少年Star Formation》特企漫畫已經在5/20(五)正式上線，之後採周更形式，在每周五的上午十一點準時上架。一開始規劃的回數共十回，但在上周第一回推出之後作品獲得了很好的反應與廣大的迴響，不少讀者留言：「漫畫版也太可愛了吧！」「期待新劇情！」「等不及周更了。」等等，之後漫畫星團隊考慮視狀況與作者溝通增加回數的可能性，也希望大家都能喜歡原子少年的漫畫。待短篇特企漫畫結束後預計銜接長篇漫小說和長篇小說的上檔，讓喜愛少年的粉絲能從今年到明年都能在「文學星」和「漫畫星」上，不間斷地看到各種不同面貌的原子少年。
哪裡看《原子少年Atom Boyz—STAR formation》？
★beanfun!APP
https://bean.fun/QLJdw
★漫畫星網頁版
https://comics.beanfun.com/70