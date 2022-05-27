布林肯再提一中政策不變　張其祿：政府外交上應少內宣

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張其祿表示，即使此刻我國與美國關係號稱史上最佳，但是美方對我國的支持仍是有所節制，以避免踰越美中間的紅線及造成誤判與衝突。
張其祿強調，美中本身國家利益的驅動，也是國際現實主義的表現，所以台灣雖有主觀及正當性的國際參與訴求，卻仍難在現階段美中博弈及均衡的局勢中能有結構改變的契機。而雖然當前國際抗中和抗俄之情勢對我國有利，也凸顯台灣在國際戰略地位上的重要性，但是政府切勿只將這樣的情勢操作成出口轉內銷，對國人進行台灣國際地位提升的大內宣。
張其祿進一步指出，近年來我們的實質外交工作正在一路衰退，邦交國已經縮減至14國，而跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）、區域全面夥伴協定（RCEP）、世界衛生組織（WHO），乃至此次印太經濟架構（IPEF）的參與都未見有效進程，顯示我國空有面子卻無裡子，甚至實體外交（含國際經貿合作）上更是挫敗連連。
張其祿舉例，近期美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）擔心美國有70%最精密晶片從台灣購買，強調晶片是保障美國人安全所需，必須在美國本土製造不能只靠朋友支持，再度敦促美國國內盡快通過晶片法案（CHIPS for America Act）。雷蒙多更直言：「標槍飛彈系統裡面有250個晶片，你想從台灣買所有東西嗎？這並不安全」。這都顯示即使台美關係再好，面對潛在衝突對半導體產業的影響，美國也無法「將雞蛋持續放在同一籃子中」，後續也將影響台灣在亞太區域局勢及產業鏈之發展，我國也必須引以為鑑，檢討反思。
張其祿呼籲，政府在外交工作上仍須「少大內宣，多務實」，尤其是對我國友善之盟邦如美、日、歐盟等各國，更應確實加強與其等在經貿、科技、防疫，甚至是軍事上的實質雙邊合作。例如，我國與美國的「臺美貿易暨投資架構協定(TIFA)」應被優先促成，並使其成為我國指標性的雙邊貿易協定（BTA），而這才是台灣善用目前友我國際情勢下，所能獲得最具實益的外交成效及國際參與。