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布林肯再提一中政策不變　張其祿：政府外交上應少內宣

▲美國國務卿布林肯發表對中政策演說，強調一中政策不變。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯發表對中政策演說，強調一中政策不變。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-27 14:22:17

美國國務卿布林肯美東時間26日發表拜登政府中國政策，強調「一中政策」並未改變，更明確表達「不支持台獨」，反對台海兩岸任何一方改變現狀。對此，台灣民眾黨立委張其祿表示，政府應在外交事務上減少大內宣，應更務實。

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張其祿指出，雖然美國總統拜登日前表示「若中國大陸犯台、美國將軍事防衛台灣」，但實際上依布林肯26日之回應，美國的對台及對中政策仍是「打回原形」，最終仍是回到「信守一個中國承諾」、美中三項公報、6大保證及《台灣關係法》之軌道上。在國際現實下，美中之間仍然存在著既競爭又必須合作的關係，且在美中對抗 的關係中又有著一定程度的衝突管理，以避免區域或事件之衝突會擴大和演變爲全面及全球性的危機。

張其祿表示，即使此刻我國與美國關係號稱史上最佳，但是美方對我國的支持仍是有所節制，以避免踰越美中間的紅線及造成誤判與衝突。

張其祿強調，美中本身國家利益的驅動，也是國際現實主義的表現，所以台灣雖有主觀及正當性的國際參與訴求，卻仍難在現階段美中博弈及均衡的局勢中能有結構改變的契機。而雖然當前國際抗中和抗俄之情勢對我國有利，也凸顯台灣在國際戰略地位上的重要性，但是政府切勿只將這樣的情勢操作成出口轉內銷，對國人進行台灣國際地位提升的大內宣。

張其祿進一步指出，近年來我們的實質外交工作正在一路衰退，邦交國已經縮減至14國，而跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）、區域全面夥伴協定（RCEP）、世界衛生組織（WHO），乃至此次印太經濟架構（IPEF）的參與都未見有效進程，顯示我國空有面子卻無裡子，甚至實體外交（含國際經貿合作）上更是挫敗連連。

張其祿舉例，近期美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）擔心美國有70%最精密晶片從台灣購買，強調晶片是保障美國人安全所需，必須在美國本土製造不能只靠朋友支持，再度敦促美國國內盡快通過晶片法案（CHIPS for America Act）。雷蒙多更直言：「標槍飛彈系統裡面有250個晶片，你想從台灣買所有東西嗎？這並不安全」。這都顯示即使台美關係再好，面對潛在衝突對半導體產業的影響，美國也無法「將雞蛋持續放在同一籃子中」，後續也將影響台灣在亞太區域局勢及產業鏈之發展，我國也必須引以為鑑，檢討反思。

張其祿呼籲，政府在外交工作上仍須「少大內宣，多務實」，尤其是對我國友善之盟邦如美、日、歐盟等各國，更應確實加強與其等在經貿、科技、防疫，甚至是軍事上的實質雙邊合作。例如，我國與美國的「臺美貿易暨投資架構協定(TIFA)」應被優先促成，並使其成為我國指標性的雙邊貿易協定（BTA），而這才是台灣善用目前友我國際情勢下，所能獲得最具實益的外交成效及國際參與。 

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