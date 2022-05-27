永豐棧爆積欠員工薪資 勞工局：協調未獲共識破局

台中知名酒店永豐棧爆財務危機，館方欠薪2個月讓員工不滿，紛紛離職，目前僅剩50名員工，並有153人向勞工局申請勞資協調。勞工局於今天下午進行調解，有40多名員工到場，資方主張積欠薪資分期給付，但由於時間拉得太長，勞方希望縮短分期時間，勞資未能達成共識破局，將於6月13日再次調解。

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永豐棧於5月初爆出欠薪糾紛後，雖有餐飲大亨提百萬現金救火，卻是杯水車薪，大部份員工仍然未能領到3.4月薪資，紛向勞工局申請勞資協調，並於今天下午進行調解， 在職跟離職員工包括房務、餐飲部等，總計有40多人出席與永豐棧協調。

勞工局表示，經查永豐棧已於5月10日針對部分工時人員，及實習生等94名給付4月份薪資；其餘積欠員工薪資部分，勞工局也將持續督促該公司和員工溝通、依規給付，並安排熟捻勞工相關法令、調解經驗豐富的調解人在今(27)日召開調解會議。