永豐棧爆積欠員工薪資 勞工局：協調未獲共識破局

台中知名酒店永豐棧爆財務危機，館方欠薪2個月讓員工不滿，紛紛離職，目前僅剩50名員工，並有153人向勞工局申請勞資協調。勞工局於今天下午進行調解，有40多名員工到場，資方主張積欠薪資分期給付，但由於時間拉得太長，勞方希望縮短分期時間，勞資未能達成共識破局，將於6月13日再次調解。
永豐棧於5月初爆出欠薪糾紛後，雖有餐飲大亨提百萬現金救火，卻是杯水車薪，大部份員工仍然未能領到3.4月薪資，紛向勞工局申請勞資協調，並於今天下午進行調解，在職跟離職員工包括房務、餐飲部等，總計有40多人出席與永豐棧協調。
勞工局表示，經查永豐棧已於5月10日針對部分工時人員，及實習生等94名給付4月份薪資；其餘積欠員工薪資部分，勞工局也將持續督促該公司和員工溝通、依規給付，並安排熟捻勞工相關法令、調解經驗豐富的調解人在今(27)日召開調解會議。
勞工局勞資關係科科長施淑珠表示，調解會現場已主動向勞工說明相關勞動法令及應有權益，台中市就業服務處也提供失業給付及就業服務等資源供勞工參考。與會的勞資雙方都有提出調解方案，資方主張積欠薪資分期付款，但因期限太長未獲勞方接受，雙方沒有共識，預計6月13日再舉行一次協調會。