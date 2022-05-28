福隆沙雕展「霹靂」開展！8公尺高素還真現身福隆沙灘
今年福隆國際沙雕藝術季主題是「霹靂傳奇‧掌中天下」，歷經三個月的創作後，打造出36座霹靂沙雕，即日起正式開展。沙雕展集結超過30位霹靂布袋戲人氣角色，包括素還真、秦假仙、一頁書、亂世狂刀等齊聚福隆，還有Q版布袋戲，以及年初剛上映的《素還真》電影版場景，讓今年夏天海邊十分「霹靂」。
霹靂國際多媒體今年和福隆沙雕季合作，打造「霹靂傳奇‧掌中天下」沙雕季主題，延續與IP的聯名創作，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中。今年由10名沙雕師耗時三個月共同創作，其中因今年的雨季過長，使得創作工程變得困難，除了沙子含水量過高讓細節不易雕刻，被沖刷破壞後的作品，也需要花更多時間修補，對沙雕師來說是巨大考驗。
本屆作品共計36座，分為四大區域：企業品牌區、Q版公仔區、電影主題區、經典角色區。其中「Q版公仔區」包含經典劇集人物《魔吞十二宮》系列，化身成「麒麟星」的素還真，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；或是戴上金獅面具的「亂世狂刀」，有刀劈巨石的壯闊感。本次作品少不了年初才上映的《素還真》電影場景，一進入會場就能看到電影中兩大Q版神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」，還有一系列故事場景。
今年主雕作品是8公尺高的「素還真」一人三化，展現其最知名的神技，化身三種不同型態造型。「經典角色區」也變化出各種創意的布袋戲人物造型，享受福隆海邊在衝浪板上的「一頁書」、或是躺在沙灘上曬著日光浴的「超越時空人」，配合海邊而成的人物角色，以更新面貌迎接大眾。