一生只表演過7次！坂井泉水逝世15年　網淚：聽了一整夜

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在樂團主唱期間，坂井泉水更唱紅不少膾炙人口的歌曲，包括動畫《灌籃高手》片尾曲「MY FRIEND」、「搖擺的想念」等等。其中「別認輸」，更傳達出積極向上的精神，為當時處於經濟泡沫化的日本帶來勇氣和希望，至今仍是日本國民經典歌曲。
值得一提的是，坂井泉水一生只有在電視上表演7次，自從發布「別認輸」的單曲之後就全身投入音樂創作。由於坂井泉水不太擅長面對鏡頭，所以都是由經紀人或工作人員偷偷側錄，才讓坂井泉水的照片更加自然，深得粉絲喜愛。
怎料，2000年過後的坂井泉水，出現許多身體疾病，包刮子宮肌瘤、卵巢囊腫等等，再到最後2006年的子宮頸癌，雖然治療良好，宣布隔年秋天復出，但在5月26日這天，散步走回病房的她卻失足從大約3公尺高的1、2樓連接處斜坡摔落，倒臥在醫院停車場入口，隔日則因頭部遭受嚴重撞擊而導致的「腦挫裂傷」逝世，享年40歲。
雖然坂井泉水的人生絢麗又短暫，但從她口中唱過的無數經典歌曲，至今仍永存在世人心中。每一年的27日，台灣的歌迷也會在PTT表特版上分享坂井泉水的照片，與大家一同分享這位日本傳奇女神的故事。
歌迷紛紛留言致敬，「原來15年了啊」、「泉水姐姐QQ」、「永遠的女神」、「無可取代的好聲音」、「只能淚推QQ，話說前陣子才知道日本澀澤站是用泉水姐姐的歌當進出站音樂」、「昨天放了整晚的歌」。（編輯：詹鎰睿）