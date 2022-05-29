戴湘儀轟：「快篩陽即確診」拖25天 喊辦郭彥均只需1天
指揮中心今（29）日公布，醫療量能變化在「快篩陽即確診」分流新制影響下，急診患者出現下降趨勢。對此，國民黨新北市（新莊選區）議員參選人戴湘儀表示，新北市長侯友宜過去不斷向喊話快篩陽性視同確診，中央卻眼看醫療體系即將崩潰，過了25天才願採納，但蘇揆下令查辦藝人郭彥均卻只需要1天。
「25天，能省下多少醫療量能？25天，能讓多少確診病患免於日曬雨淋？、25天，急診室的醫護人員能再救多少人？」戴湘儀不滿表示，地方政府、醫院等一個防疫政策等了25天，行政院長蘇貞昌喊查辦郭彥均放假消息卻只要1天，真的是諷刺、諷刺再諷刺。
戴湘儀指出，新北市從3月初就開始整備專責病房和集中檢疫中心；接著4月11日起率先實施輕症「居家照護」；也在4月28日動員新北醫師公會和基層診所，投入社區防疫和照護。戴表示，新北常住人口達450萬，疫情全台最嚴重，但醫療資源和萬人病床數全國倒數第二，所有醫護、區公所、鄰里長及警消等人員，克服無數困難維持照護、救援、照護體系和整體量能，才撐到中央推動新制上路，得以稍微減輕急診壓力。
「中央若早點採納，是否有可能多挽救一些生命？今天指揮中心公佈的結果，不就是鐵證？」戴湘儀強調，中央地方所謂的合作，是建立在雙方的互信、互相配合上，但若地方積極的建議，中央要充耳不聞、甚至刻意唱反調，那就是拿人民的生命在當賭注。