驚悚！林佳儀難產痛3天　醫生竟把胎兒塞回去

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請李興文、祖雄、林佳儀、林韋君及阿諾分享生死一瞬間的驚悚親身經歷。林佳儀生第一胎就遇到難產，痛到放棄自然產改用無痛生產的她，好不容易上產房才知道自己是難產，醫生還得先把胎位不正的胎兒塞回子宮才能繼續生產，讓林佳儀說如果當時醫生沒有處理好，母女倆就會出事。





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▲《一袋女王》邀請明星分享人生難忘的生死瞬間。左起為祖雄、林佳儀、李興文、巴鈺、曾國城、宇珊、阿諾、林韋君。（圖／衛視中文台提供）

林佳儀說當初生頭一胎的驚險狀況，嚴重到不是胎兒活不成，不然就是自己會出事，原來當初要生產前，林佳儀就抱定要自然產，結果臨盆前讓她整整痛了三天，而且是痛到連一口蛋放進嘴裡都來不及吃下去，下一個陣痛就又來了。林佳儀痛到被送進醫院後，一檢查只開了兩指，根本還不能生，從早上6點進去，到了下午3點，因為林佳儀實在痛太久，醫生決定人工破水處理，原本希望自然產的她，因為連痛好幾天，痛到連起來上廁所的力氣都沒有，只好要求無痛生產。





▲林佳儀和老公創業失敗，目前已經離婚。（圖／衛視中文台提供）

醫生要求林佳儀不可以用力，因為小孩的頭已經出來了，但是胎位不正卡在產道，林佳儀說如果在古代就是小孩卡到沒氣，不然就是媽媽血流到乾，所以醫生得先把小孩胎位轉正塞回子宮裡，再協助進行生產，還好當下醫生處理得當，她跟小孩平安度過，但因為林佳儀前前後後痛太久，後來整整在醫院躺了兩個禮拜才恢復。





林韋君則是在日本311大地震當天飛往東京，落地後便搭上飯店接駁巴士前往位於新宿的飯店，沒想到巴士開上高速公路沒多久，整個車子騰空飛起，林韋君以為車子被撞，接下來整個車左搖右晃有如快倒塌一般，司機立刻緊急停車，坐在巴士第二排的她，親眼看到高速公路上懸掛的指示牌大搖晃，才發現不是車禍是地震。





▲林韋君曾在日本旅行遇上311大地震。（圖／衛視中文台提供）

途中剛好要進入一個隧道，讓有空間幽閉症的林韋君更是崩潰不已，還好一進去後發現是敞開式隧道，讓她稍微心安，沒想到此時又發生大餘震，隧道裡的支柱已經晃到扭曲變形，還有碎屑掉落，車上開始有人嚇到哭，林韋君心想這一趟旅行應該回不了家了，加上地震整個通訊都斷聯，不由得開始盤算自己如果走了可以留下什麼給家人，直到兩個多小時後抵達新宿，林韋君趕緊打電話回家報平安，聽到電話另一頭媽媽的聲音，才忍不住哭了出來。本集將於今（30）日晚上10點衛視中文台播出。



