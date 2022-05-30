何妤玟相親要求小黃卡　先打3劑「才能注射我」

中天綜合台《同學來了》今（30）日晚9點播出「女明星脫胎換骨大改造，今天一定要把“她們”銷出去！」主持人阿Ken一開頭就為大齡剩女抱不平，他認為女生到了一定的年齡後，為什麼就要面對很多無理的提問，像是為什麼不結婚？為什麼沒生小孩？這點何妤玟也心有同感，但目前單身的她，認為主要原因是被疫情影響：「我家裡有小孩顧慮會比較多，要不然我早就再婚了！而且我有要求跟我見面的人要先出示小黃卡，要注射3劑疫苗才能注射我。」
錄影現場也有專業的妝髮師給她改造建議：「很多女生認為剪短頭髮就不用整理，但這樣很像賣麵的阿姨，欣眉她的五官也比較吃虧，比較中性、有點宮廟感，但她其實是可以撐得起時尚的感覺。」一針見血的建議，讓阿Ken忍不住替葉欣眉發聲：「你這樣會被告喔！」
蘿莉塔則表示自己直白的個性，時常害男生丟面子，也因此錯失不少好機會，但她也分享不刻意隱瞞自己真實個性的原因：「妳忍不久，曖昧的時候可以，但交往過了半年後妳根本忍不下去，所以我現在想找喜歡我原本個性的男生。」
而蘿莉塔對於未來男友的職業也有要求，她表示就算醫生可能很花心，但也願意為了媽媽去嘗試交往：「我媽耳根子很硬，前陣子她皮膚不舒服就隨便買藥回來擦，我就跟她講不要亂擦，她說我為什麼要聽妳的？妳又不是醫生！我就發現長輩都只聽醫生的話，如果我有醫生朋友，他就能來我家幫忙看診。」