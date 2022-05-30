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阿姨衝摩斯「霸氣掏一張」店員震驚！真相尷尬：誤會大了

▲原PO表示日前有位阿嬤到摩斯買漢堡，豈料在結帳時卻霸氣掏出「甜心卡」，讓場面超尷尬。（示意圖／翻攝MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書）
▲原PO表示日前有位阿嬤到摩斯買漢堡，豈料在結帳時卻霸氣掏出「甜心卡」，讓場面超尷尬。（示意圖／翻攝MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 10:43:40

台灣速食店眾多，像是麥當勞、肯德基、漢堡王和日本來的摩斯漢堡等，每間都獨具特色、各自有擁護者；不過，就有一名自稱是摩斯店員的女網友發文，表示日前有位阿姨去買摩斯，在結帳時霸氣掏出「一張」，豈料下秒超尷尬，而她也曝光真相，網友全笑翻。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「阿姨 我們這裡是摩斯啦」為題發文，表示她最近剛去摩斯打工，除了每天面對一堆「台灣鯛」以外，還是有不少可可愛愛的客人，像是前幾天就遇到一位有趣的阿姨。

原PO說，那天阿姨到櫃檯點餐「妹妹我要買一個海洋珍珠堡然後再換一杯紅茶」，接著非常霸氣地把「甜心卡」放到感應機上，讓原PO當下超尷尬「阿姨不好意思！您拿錯卡囉，要麻煩您換一張」，阿姨一看也嚇到趕緊道歉「哎唷拍謝啦，眼睛花看不清楚」，她也立刻回應「不會不會」。

▲原PO表示日前有位阿姨到摩斯買漢堡，豈料卻誤將麥當勞的甜心卡拿出來結帳。（圖／摩斯臉書）
▲原PO表示日前有位阿姨到摩斯買漢堡，豈料卻誤將麥當勞的甜心卡拿出來結帳。（圖／摩斯臉書）
阿姨這時又說「好那這樣我看看還能再換什麼哦」，並且放上正確的摩斯卡，但下秒竟然又說「妹妹，我要再用甜心卡換一個紅豆米派」，也讓原PO心裡一陣天翻地覆，「啊啊啊人家是摩斯卡啦」，不過還是禮貌回應「好的，這裡跟您確認一下餐點哦」，結帳完原PO也放棄直呼「這樣就可以囉，阿姨您的甜心卡還剩......」，而心裡也為了這個「大誤會」吶喊「放棄掙扎」。

貼文一出，網友全笑翻，「我還有聽過來麥當勞說要吃蛋撻的，我很想跟他說先生前面左轉直走有肯德基可以買謝謝」、「我也去coco點過四季春珍波椰，然後店員一臉問號看著我，也有去五十嵐點過百香雙響砲，從此都會仔細確定菜單才點餐」。

其中也釣出不少店員回應，「沒事啦，身為麥胞的我，客人也都會來點卡拉雞腿堡」、「身為麥胞遇過客人來買蛋撻跟披薩，還有客人說要點無骨雞塊…」、「我還在做麥當勞的時候還有碰過阿公帶孫子來買珍珠奶茶」。（編輯：郭佩蓉）

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