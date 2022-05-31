劉品言辣曬美腿激怒鍾欣凌　「婆媳鬥爭」再度上演

家庭廚藝競賽節目《鴻門家宴 婆媳廚房》即將在暑假播出，由Ella、李玉璽搭檔主持，鍾欣凌、索艾克擔任饕客評審長，客座評審名單亦是星光熠熠，除了首集的Selina外，劉品言、林美秀、王彩樺、詹姆士、巴鈺、曾國城及于美人都將現身擔任評審。
鍾欣凌、劉品言曾飾演一對婆媳，被問拿手料理時，劉品言一臉驕傲的說：「哇！也太多了」， 讓一旁的「婆婆」鍾欣凌聽到後忍不住當場脫掉自己的高跟鞋，作勢往「大媳婦」頭上敲，沒想到劉品言剛好回頭看到笑說：「換高跟鞋啦，婆婆」2人互動滿滿歡樂和戲感，也讓主持人Ella笑說最喜歡看這種「婆媳鬥爭」。
有備而來的劉品言一出場，有如走上星光大道般現身，吸引眾人目光讓現場所有人直呼好正，沒想到「婆婆」鍾欣凌看到「大媳婦」出現馬上戲魂上身：「誰准妳露腿、誰准妳穿名牌、誰准妳穿高跟鞋！」反應很快的劉品言趕緊走到鍾欣凌身邊，邊笑邊輕推一下鍾欣凌肩膀說：「不要這樣嘛！婆。」不過鍾欣凌沒打算放過劉品言，立刻追問知道洗碗是什麼東西嗎？只見劉品言一副嬌弱可愛的回說：「都是婆婆在洗的！」
劉品言自爆貪吃，餐廳、小吃都愛，她最重視的就是食物給人的喜悅感與療癒感，鍾欣凌回憶道劉品言每次探班帶來的東西都很好吃，開玩笑說好險劉品言有克制，不然就是自己這種身材了。