新北2歲確診男童父淚求真相！陳時中曝調1922錄音檔2條件
新北市中和一名2歲男童染疫重症，不幸在4月19凌晨病逝，男童爸控訴在送醫過程中，來來回回打了4通電話，等了81分鐘後救護車才到，淚向政府要求公開通聯紀錄，並已寄出給新北市府與衛福部調閱申請書，盼能找回真相，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今（30）日的疫情記者會上表示，1922部分都有錄音檔可以來調，保存期限為1年。
該名男童父親今日召開記者會，還原孩子送醫過程，數度哽咽表示，當天晚上多次試圖求助中和衛生所，電話卻不通，前前後後打了四通119，卻等了81分鐘才有車、過了91分鐘才送達醫院，並難過稱這是「夫妻人生中最漫長的一段時間」，質疑有延誤就醫的情況發生，讓他淚求「只想要得到真相」，盼政府告訴他那「消失的81分鐘」到底發生了什麼。
同時，男童爸也表示，他已在5月27日時寄出申請書，向新北市府以及衛福部疾病管署要求119、衛生所、衛生局、1922的通聯紀錄，希望可以讓整件事情被還原，並盼望政府機關之間的橫向聯繫、處置流程能被公開，讓整個制度有一個被檢討和改變的機會，不要讓其他孩子也可能會碰上同樣的遭遇。
針對此事，陳時中今日在疫情記者會上表示，有關相關調查，地方衛生局和相關單位會進行，那跟中央指揮中心有關的是1922，根據規定都有錄音存擋，不過保留期限為一年，一年內民眾都可以進線來調，當然申請者需要有本人身份證明文件，來向疾管署或1922客服中心申請，只要人員是相關人的申請，就會提供。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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