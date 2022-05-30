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新北2歲確診男童父淚求真相！陳時中曝調1922錄音檔2條件

▲指揮官陳時中針對新北市中和2歲重症男童父親要求，做出回應。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中針對新北市中和2歲重症男童父親要求，做出回應。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-30 15:15:202022-05-30 15:18:51

新北市中和一名2歲男童染疫重症，不幸在4月19凌晨病逝，男童爸控訴在送醫過程中，來來回回打了4通電話，等了81分鐘後救護車才到，淚向政府要求公開通聯紀錄，並已寄出給新北市府與衛福部調閱申請書，盼能找回真相，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今（30）日的疫情記者會上表示，1922部分都有錄音檔可以來調，保存期限為1年。

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該名男童父親今日召開記者會，還原孩子送醫過程，數度哽咽表示，當天晚上多次試圖求助中和衛生所，電話卻不通，前前後後打了四通119，卻等了81分鐘才有車、過了91分鐘才送達醫院，並難過稱這是「夫妻人生中最漫長的一段時間」，質疑有延誤就醫的情況發生，讓他淚求「只想要得到真相」，盼政府告訴他那「消失的81分鐘」到底發生了什麼。

同時，男童爸也表示，他已在5月27日時寄出申請書，向新北市府以及衛福部疾病管署要求119、衛生所、衛生局、1922的通聯紀錄，希望可以讓整件事情被還原，並盼望政府機關之間的橫向聯繫、處置流程能被公開，讓整個制度有一個被檢討和改變的機會，不要讓其他孩子也可能會碰上同樣的遭遇。

針對此事，陳時中今日在疫情記者會上表示，有關相關調查，地方衛生局和相關單位會進行，那跟中央指揮中心有關的是1922，根據規定都有錄音存擋，不過保留期限為一年，一年內民眾都可以進線來調，當然申請者需要有本人身份證明文件，來向疾管署或1922客服中心申請，只要人員是相關人的申請，就會提供。（編輯：林莞茜）

▲新北市中和2歲男童染疫重症亡。（圖／翻攝男童父親臉書）
▲新北市中和2歲男童染疫重症，不幸在4/19病逝。（圖／翻攝男童父親臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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