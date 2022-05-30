郭彥均PO文延燒 柯文哲批藍綠：反應不用激烈也不用自首
藝人郭彥均日前在臉書上PO文，表示「看到這麼多孩子都走了」的說法，引發社會各界議論，甚至造成政治人物之間的紛爭。國民黨立委與議員們也紛紛發起「自首」聲援，不過民進黨也批評是「選舉動作」。對此台北市長柯文哲今（30）日進入議會接受質詢時，而是藍綠兩方都加以批評，強調「民進黨政府看到貼文，反映不用那麼激烈；國民黨也不需要一大堆人去自首。」
國民黨台北市議員李柏毅在質詢時，詢問柯文哲過去曾經是墨綠，現階段看到行政院長蘇貞昌，對於藝人郭彥均事件的處理模式，會不會覺得很失望？對此柯文哲則強調，失望也不是因為這件事才覺得失望，更有意無意表示「網軍玩過頭，總有一天會遭到報應，玩過頭了。」
面對李柏毅的連連追問，柯文哲也直言，郭彥均在臉書上的PO文沒有任何問題，也不算是謠言，「很多東西其實政府是要自己反省，而不是反應這麼激烈，疫情有死傷總是不必要發生的事。」柯文哲直言，民進黨的字典裡沒有「認錯」就是會凹到底。不過話鋒一轉，柯文哲對於國民黨的做法也表達反對，「也不用一大堆人去自首什麼的。」
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