畢業禮送什麼？國小生送益智玩具多 國高中最愛「這個」
出了社會，總是會在某些時候回想起學生時代，當時的同班玩伴和人生路上重要的師長貴人，感恩點滴都在心頭。而每一個階段的畢業當前，同學和師生間總會交換卡片和禮物，是否曾收過最令人難忘、或者終生受用的禮物？金石堂觀察，近年畢業季學生送禮最愛，小學生彼此互贈的前3名分別是：益智玩具、卡通玩偶、科普漫畫書，收到這類禮物能與同儕彼此互動交流增進感情。國高中生彼此互贈的前3名則是：耳機3C、跨年手帳、創意文具，正值讀書衝刺階段，最關心的就是生活實用度。
此外，金石堂也觀察到，近年學生家長間，流行集資購買禮品贈與用心的師長，以精品鋼筆、音樂盒，具紀念意義的高價物件，為精緻送禮首選。
金石堂6月起推出畢業季主題書展，參展書環繞著年輕人向未來邁進的四大面向：強健的人生觀與正向心態、原子習慣等自我時間管理方法、新環境的人際關係溝通、以及各式生活與職場必備的技能學習。金石堂鼓勵學子們，好好運用畢業後這段時間積極閱讀求知、充實自我，帶本好書一起邁向未來挑戰！
面對不一樣的畢業季，希望送給孩子和老師滿滿的祝福，儀式感不會少。今年度的金石堂畢業季，各門市引入大風文創 HobbyEasy系列鋼筆8.5折、Platinum按壓鋼筆8.5折、LAMY、CROSS、西華等品牌精筆9折。精品筆記本更有Data Mate多系列萬用手冊與真皮筆盒7.5折。桌上電扇、耳機、電腦包等3C辦公好物，現正都有畢業季折扣與優惠。
6月金石堂門市週末更有優惠活動，會員出示教職員或學生證，單筆消費滿600現折50元，門市內還有互動小遊戲，達成任務最高再領100元折價券。