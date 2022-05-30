吳鳳歷經「土耳其嚴峻疫情」　喊話台灣一定能撐過

土耳其裔男星吳鳳來台進軍演藝事業，與老婆陳錦玉（Rynne）結婚後育有2個寶貝女兒，而時常透過臉書分享台灣濃厚人情味的他，今（30）日出席國際影音串流平台TAIWAN PLUS記者會時，就大方分享台灣美食，除了呼籲台人要敞開心胸體驗不同事物，也希望大家能保持開放、正向的態度來面對疫情。
吳鳳在台深耕多年，因疫情關係已長達2年未和家人見面，不過最近妹妹難得來台，他就直接化身美食達人，帶著妹妹到處吃喝玩樂。談及日益升溫的疫情，吳鳳坦言會擔心，但這是全世界必須經過的一條路，希望大家不用過度緊張，也表示2個女兒目前尚未接種疫苗：「應該快要開始了，老婆比較清楚。」
吳鳳表示土耳其當初一日就有60萬人確診，認為無論在疫苗、醫療資源方面，台灣都還算充足：「大家都會怕，但這狀況全世界都已經發生、無可避免，都還是要工作、養家人。」喊話台灣一定能挺過這次疫情，至於藝人郭彥均日前在臉書曝光與與醫護友人的對話，其中一句「看到很多孩子就這樣走」引起負面評論，身為爸爸的吳鳳被問到此事，則透露並不知情。
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