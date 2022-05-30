名家論壇》單厚之／當時中不敵郭彥均

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過去兩年多，在反中情緒高漲、反認知作戰當道和《特別條例》賦予的權力下，民進黨政府動輒祭出重罰，威嚇所有的不同意見，把所有的批評都當成為匪宣傳。當醫界因不堪負荷公開求助時，陳時中還公開駁斥醫療能量崩潰是「危言聳聽」，只差沒有要刑事局去查假消息。
蘇貞昌揚言要辦郭彥均，一方面是因為過去無往不利，所以膝反射式比照辦理，希望達到殺雞儆猴的效果；另一方面，則是不得不為。
過去這麼多年，在民進黨不斷的努力下，終於完成了一張反認知作戰的天羅地網。在這個體系下，所有對民進黨的批評、指責，都是別有用心，想要破壞台灣的安定，破壞台灣全民努力的成果，讓台灣不能成為「舉世滔滔的幸福之地」，所以必須防範於未然、消滅在萌芽狀態，否則星星之火都會造成致命的災難。
所以遇到郭彥均的情況，即便明知道他沒有政治動機，也必須拿大砲打小鳥，不能有任何的姑息。否則今天郭彥均說「很多孩子都走了」沒事，明天就會有「很多老人都走了」、「很多醫護累垮了」…，如果今天不認知作戰，將來還有什麼可以認知作戰。
所以明知內容農場只是「逐流量而居」，總是語不驚人死不休，什麼天馬行空、光怪陸離的文章都發，也非得把他們打成打成可以動搖國本的「三合一敵人」。但若轉發郭彥均文章的農場是別有用心，今天這麼多轉發「很多孩子都走了」，甚至上門「自首」的藍營公職們，怎麼刑事局又不敢辦了？相較於內容農場，這些人才是真想動搖國本，更可能與匪唱和的一群人吧？
蘇貞昌的失誤，意外的救了國民黨主席朱立倫一把。原本因為桃園徵召張善政被黨內轟得抬不起頭的朱立倫，趁機「號召」黨公職聲援郭彥均，一則轉移焦點，一則假裝自己在黨內還有領導力。反倒是經常以「滿意度最高閣揆」自居的張善政，傻傻的沒跟上這個議題，還是像個國民黨的局外人。
事發之後，蘇貞昌、行政院、陳時中、刑事局開了一次又一次的記者會，不斷的解釋、退縮，說並沒有真的要辦郭彥均，但仍舊平息不了民怨。指揮中心高高在上、對民間疾苦視而不見的種種民怨，在這次事件中一次爆發。郭彥均的事件，把民進黨反認知作戰的天羅地網，炸出了一個大洞，將來所有的恫嚇，難免都會被民眾認為是「很多孩子走了」的2.0版
這次的事件，連民進黨人都認為不妥，至今沒看到什麼公職願意站出來替蘇貞昌、陳時中緩頰。但習慣於拿反中來扣帽子、卸責的民進黨，顯然並沒有認知到，之所以會出現「時中不敵郭彥均」的局面，是因為民進黨的能力與能量，早已無法支撐這種社會控制的強度，過度透支支持力、為所欲為的結果，遲早都會遭到反噬。民進黨越缺乏對權力敬畏，對人民的姿態越高，結果就會摔得越重。
●作者：單厚之／資深媒體人
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