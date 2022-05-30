名家論壇》張之豪／言論自由不該無限上綱

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全台灣只有10間「兒科重症照護收治醫院」。5/13，基隆兩歲男童確診，高燒、抽搐，最後因為急性腦炎離世。當時，男童首先送往部基醫院，但因為情況嚴重，最後轉診台北，發生憾事。事後，基隆市衛生局表示「全台灣只有10間兒科重症照護收治醫院」，基隆沒有。可是，除了台北，多數的縣市都沒有。新聞報導中，當時考量送的醫院有台大、馬偕、三總、北榮。最後孩子送往北榮。這表示，全台10間兒科重症照護收治醫院，至少有4間就在台北市。剩下6間，有可能也在台北，也有可能散佈在中南部。
總之，平日要維持兒科重症照護收治醫院，需要的人力與資源，絕對不是財政收入普通的一般縣市養得起的。在沒有疫情時，養一個這樣的高級、特殊醫療院所，浪費也錯置，對整個台灣的醫療環境也沒有幫助。
我自己就是個家有幼嬰的爸爸，我的女兒未滿一歲，至今也沒有任何疫苗可以注射，因為全世界也沒有一個國家已經通過讓這年紀的小孩注射疫苗。近來這一波疫情，兒童感染確診，併發腦炎，因而過世，有8例。
我擔心嗎？當然擔心，擔心死了。我每天都睡不著覺。
我跟我太太兩個人隨時都像驚弓之鳥，稍微在外面遇到一點可疑的事情，比方聽到人咳嗽，或是我太太辦公室又有同事確診，我們就不敢回家，回到家也戴著口罩抱孩子。我們家裡準備了滿滿的常備用藥，隨時可以開始隔離作戰。我們兩個每天快篩，也幾乎強迫症似的在給全家測量體溫。每次再看到一則幼童確診、送醫急救、不治離世的新聞，難過、驚恐，根本還不足以形容我們這種父母的心情。在幼童染疫風險中，我就是一個直接的風險承擔者，但這樣就給我一個鼓吹恐慌的免死金牌嗎？
當有人說，「有在醫院工作的人員感嘆」、「很多孩子死了」，這是個有憑有據的主張，還是只是於事無補的感嘆？
當藝人郭彥均這樣寫的時候，身為幼嬰家長的我，當然想知道，「你說的是哪間醫院死了很多孩子？」
因為全台灣只有10間兒科重症照護收治醫院，所以誰蓋牌？哪間醫院在隱匿疫情與死亡？這些資訊不是給你隨口感嘆，製造恐慌的素材。這些資訊，對每一個像我一樣的父母，都是生死關頭的關鍵資訊。
如果A醫院死了很多孩子，倘若我孩子出了狀況，我就知道我不能把孩子送治那裡，我一定要送到B醫院才行。而全台也只有10間，是哪間死了很多孩子，是至關重要的資訊。任何人，一付爆料內幕說某醫院「死了很多孩子」之後，被人反問「是哪間醫院」後，卻惱羞成怒，回頭來反指別人出征他，讓他沒有言論自由。不是，出來指控特定醫院隱匿疫情與死亡的人是你，現在你說跟你求證的人要限制言論自由？含血噴人的是你，嫌血沾到你衣領的人也是你，這樣到底是在幹嘛？而原本就已經為了疫情而神經緊張的父母，倘若相信了這種恐慌，更是火上加油。
就有醫師出來表示，製造這種恐慌，就是讓更多的父母遇到確診情形時，無法理性思考，只能一味把孩子往兒科重症照護收治醫院的急診送。只有10間兒科重症照護收治醫院，但全部有確診的兒童患者都擠上來，以全台現在確診的速度與人數，就算有100間兒科重症照護收治醫院，也不夠。這樣，真正需要重症照護的患者，跟只是神經緊張的輕症患者，一起排隊，塞車在這裡。最後，害到的是誰？
這時候，國民黨在那邊說「只是言論自由」？「只是情緒抒發」？言論自由，就是你可以講你想講的，縱使我不同意，我也維護你說的權利。但，那不包括，沒有火災，卻在滿是人潮的電影院裡大喊「失火」的權利。
今天，在全國有數萬民眾確診，成千上百有幼兒的家庭在居隔時，貿然指涉「某醫院有很多孩子死了」，就是在戲院裏大喊失火。
根據四叉貓的統計，截至5/29上午10:30為止，臉書公開的相關貼文282篇，總互動35萬9810人次（三天的時間）。幾十個匿名粉專，其中不乏有上百萬追蹤數的，在5/26下午3:31分，不約而同寫上「很多孩子走了」。這種有系統、有計劃，在製造恐慌、散佈謠言，同時間這麼多人一起在戲院裡大喊失火，調查是應該，不調查是活該。如果主管機關不處理，不調查，我才覺得這個政府對不起人民。
一、有系統的認知作戰，很明顯就是要製造恐慌的集團與勢力，很可惡。
二、跟著起舞，不明究理，又不查明就散佈訊息，的人，如郭彥均，雖不致於罪大惡極，但不負責任。
三、看到這種情況，見獵心喜，還下令全國政黨公職要利用這個議題來攻擊政府的，如國民黨與朱立倫，就更可惡。
我說國民黨可惡，是因為，「言論自由不包括在戲院裡喊失火」跟「這次很多孩子死了事件很明顯就是來源可疑的內容農場集體發動的認知作戰」，這兩件事，都蠻淺顯易懂的。會故意不懂，然後當做議題來操作，甚至要來打資訊泥巴戰，這若不是太壞、就是太笨。這些國民黨人，都是留美的碩士、博士的，應該不可能太笨吧？他們這麼優秀、這麼聰明、青年才俊、出將入相，怎麼可能會是太笨，無法看懂這個道理？
所以我也只好另一個方式來解讀，這些國民黨人，應該是很壞，不安好心，存心要來亂的。
最後附上兒童防疫相關資訊。
5/24，基隆市衛生局，要求500床以上的基隆長庚設有235床專責病床，其中有12床兒童專醫病床，還有成人與兒童混合式病床（兒童優先），同時有1床兒童重症加護病房，以預防兒童確診併發腦炎重症。基隆現在有設立了兒童重症加護病房，但基隆的醫院畢竟仍然不是「兒科重症照護收治醫院」。所以，各位與我一樣的父母爸媽，大家還是以最嚴格的標準來防疫，保護自己的孩子。再撐兩個月，等到我們的幼童疫苗，能通過EUA，注射，我們再來給彼此拍拍肩膀，鬆一口氣吧。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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