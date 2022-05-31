真的回到未來! DeLorean Alpha5純電跑車重啟復活之路!

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DeLorean Motor Company在今年2月所預告的新款純電車Alpha5終於在昨日進行線上發表，這款電動跑車與當年的DMC-12同樣低趴有型，不過更為流線的輪廓讓車體的風阻係數僅有0.23 cd，細長的LED頭燈頗有與過去致敬之意，但原本中間的車型名稱則由品牌名字所取代，而造型極具侵略性的前、後保桿賦予外觀更運動化的視覺印象，另外採用鷗翼式車門設計、多幅式輪圈、百頁式後窗造型皆延續了過去的經典元素，但不同的是近5米的的超長車身可乘載四位乘客。
車艙的操作介面一如現代電動車多採用數位儀表與中控觸控螢幕所建構，不過份追求大尺寸的比例搭配簡潔的直線條的交錯在視覺上看起來相當均衡，平底式方向盤的造型也不會過於複雜，懸浮式的中央鞍座上也僅有置杯架與兩組操控旋鈕，在金屬材質飾板與黑白相間的內飾配色組合下呈現出相當簡潔現代的視覺感受。
性能數據部分原廠並未提供更詳細的資訊，只得知搭載的電池容量為100 kWh，可提供約480公里的續航里程，馬達輸出則可讓這部電動跑車在3秒加速到100 km/h，極速則限制在250 km/h左右，不過以上只是基本車型的數據，未來還會有動力更強悍的版本推出，原廠預計在今年8月的Pebble Beach Concours d ‘Elegance活動上會有更完整的資訊露出，屆時相關的價格與交車日期才會有更進一步的說明。