Land Rover Defender 130 讓八人享有同等的越野樂趣

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Land Rover Defender 130在軸距上與110車型同樣為3,022mm，不過在加長後廂長度後使得總車長來到了5,358mm，但也受惠於Defender原本的方正外型讓加長區部不會看起來過於突兀，而在增加車艙空間後在五人座的狀態下其行李廂容積為1,232公升，若二、三排座椅全數傾倒後則可將空間提升至2,291公升，即便在坐滿八人的狀態也還有389公升的置物空間可使用；市面上多數增加的第三排座椅的產品單純只是為了增加乘載靈活性，不過Defender 130可是輛豪華越野車，第三排座椅不僅具備加熱功能，上方還有專屬的天窗可使用，甚至還提供恆區空調給買家選購。
在外觀部分與90、110車型並無太大不同，不過原廠仍為其增添一款Sedona Red的新車色，11.4吋大型中控娛樂資訊系統與氣壓懸吊依舊列在標配清單內；動力系統配置有3.0升直六柴油引擎+48V輕油電系統的P300車型，具備296匹最大馬力及470 Nm的扭力峰值，0-100 km/h為7.5秒，動力更大的P400車型最大馬力提升至400匹，扭力峰值為550 Nm，兩者皆配置8速變速箱、4輪傳動系統、氣壓懸吊與地形選擇模式。
Defender 130在越野能力部分其接近角與突破角與90、110車型相同，但受限於更長的車身其離去角微幅下調至28.5度，不過放眼同級對手依舊是相當亮眼的數據，另外拖曳能力依舊維持3,720公斤的重量，最大荷重能力為798公斤；售價部分入門車型為美金68,000元起，國內預計6/1日開放預購。