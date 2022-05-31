大巨蛋分潤敲定！遠雄賺1000元 北市府至少分6元
大巨蛋案爭議至今，2020年復工後，遠雄近日仍面臨避難層變更設計，部分工區無法進行施工外，正式營運前也要與台北市政府重新議約，敲定如何修正權利金相關的分潤機制。對此台北市政府今（31）日上午召開記者會，宣布北市府與遠雄最終決定的權利金機制，將依照每年訂定的預期營收，對照實際營收比例調整，黃珊珊也用最簡單的例子說明，「遠雄賺了1000塊，北市府至少會分得6塊。」
負責與遠雄方面商談權利金相關問題的副市長黃珊珊，在記者會上說明，相關分潤的比例分配，北市府方面發包給安侯企業管理公司處理，最終訂定分潤機制為每年設定當年預估營收，並於年末檢視實際營收，按照比例做分潤，而比例上也分三個區間，分別為「未達預估營收、達預估營收的100%-120%、超過預估營收120%」。
黃珊珊也用最簡單的舉例方式，指出「遠雄大巨蛋若賺1000元，北市府至少拿到6元。」體育局長李再立則近一步說明，「包底」權利金的部分，無論遠雄當年「實際營收」為多少，都要繳交當年「預估營收」的0.6%作為分潤；而若實際營收超過預估營收，則以比例來增加分潤，100-120%的區間抽成1%，120%以上的區間抽成1.6%，呈現累進的狀況。
李在立也舉例，以預估營收60億為例，若該年大巨蛋的實際營收未超過60億，遠雄得繳交3600萬的分潤；若大巨蛋的營收為70億，其中10億為超過100%級距但未達120%的超額營收，因此按1%的抽成比例，包含前述3600萬在內，遠雄總共得向北市府繳納4600萬元；而若收益為80億，超過120%級距的8億元營收1.6％抽成，包含120%內繳交的4600萬元在內，遠雄一共得繳納6080萬元。
而外界也擔心，是否遠雄會刻意將預估營收訂定較低，進而讓北市府的分潤縮水？對此黃珊珊則補充說明，若遠雄在一開始刻意將預估營收低估，但年底實際營收超過預估營收，「超過越多，遠雄必須繳交越多，因此對於台北市民來說不會有損失。」