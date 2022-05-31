大巨蛋何時完工？柯文哲：要看中央

台北市政府今（31）日上午召開記者會，公布與遠雄協商有關大巨蛋的權利金分潤結果。對此台北市長柯文哲在記者會上表示，這回肯定遠雄的作法，原因在於按照原定契約，遠雄沒有必要分任何一毛錢給台北市，但最後還是願意盡到社會責任。至於在談妥分潤機制後，大巨蛋何時能完工？柯文哲也坦言「這要看中央」。
柯文哲在記者會上表示肯定遠雄的作法，因為按照前幾任市府與遠雄簽訂的0權利金契約，遠雄沒有必要分台北市任何一毛錢，「但最後遠雄還是願意盡企業的社會責任。」柯文哲強調，這次與遠雄敲定的包底抽成是一個好方法，「如果有賺了當然是分潤給社會，抽成的部分也不要用淨收入，直接用營業額看起，這樣比較簡單。」
不過談到大巨蛋工期的部分，柯文哲也坦言，目前大巨蛋的完工率已經超過94%，不過最終何時能正式完工，還是要看中央，原因在於「防火避難審查」與「煙控模擬審查」都還卡在中央單位，由於申請人是遠雄對中央，通過以後遠雄才能來跟北市府申請建照變更，最後工程做完後市府才能核發使照。
現場記者也詢問柯文哲，就現階段來看，若回到7年前剛上任台北市長時，會不會改變作法？對此柯文哲則直言「大巨蛋重來一次，我也不知道該怎麼辦。」柯文哲說，他接手時大巨蛋已經有「不按圖施工」、「零權利金」等問題，但就是要想辦法解決。「當市長8年感觸很多，團隊都很認真的在處理歷史共業。」柯文哲強調，個人態度就是不債留子孫，希望留下一個更好的台灣給下一代。