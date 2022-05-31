《原子少年》數位收藏品掀搶購潮　外國粉絲一次下單百盒

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延續《原子少年》八大行星世界觀與節目參賽少年的團隊組成概念，依地球、天王星、木星、水星、金星、火星、土星、海王星八大星系團體特質，共推出8款盲盒形態的「原子能量盒」，依不同主題時段設定，可開出80位參賽少年百變造型、多元設計款背景甚至星際萌寵等上千種組合的收藏卡。
能量盒一推出就引起熱潮，粉絲積極收藏自身喜愛的星球團隊與原子少年，死忠粉絲一次性大量下單也屢見不鮮。隨著節目與少年們熱度與話題的升溫，逐漸出現海外訂單，包含日本、韓國都可在當地論壇看到粉絲開箱文，其中更有一位海外粉絲一次下單超過百盒，創下全網最高購買紀錄。
節目中星球與戰隊的競爭日趨白熱化，能量盒的銷售也隨著每周節目中各團體表現及人氣起伏更迭，據樂點（GASH）統計，自開播至今的銷售排名來看，以鄰家男孩風格的地球穩居首位，但木星、天王星急起直追的亮眼表現，不僅在粉絲投票應援及人氣熱度上互不相讓，能量盒的銷售也隨之看漲。
「原子能量盒」採用年輕族群喜愛的盲盒機制，開盒後會隨機獲得該星球其中一位少年的收藏卡，近期更推出交換功能，開放粉絲好友間「交換」數位收藏品。下一階段將推出「黑洞融合」任務，若粉絲同時持有兩位指定少年組合的卡片，便可觸發黑洞機制，粉絲可選擇將兩張單人卡丟入黑洞，融合後會獲得一張全新限定版的兩位少年合照卡面，創新玩法滿足粉絲收藏限定獨享版的渴望。
由於現今許多NFT強調「賦能」提升交易價值，樂點（GASH）也將此概念應用在原子少年數位收藏品上。原子能量盒除了含有選手圖像化卡片收藏品，粉絲更可透過參與各種「原子任務」企劃，獲得虛實結合的專屬獎勵與權益。
例如購買達指定盒數可解鎖粉絲福利，包括原子少年團體限定版合照手機桌布、beanfun!主題包、隱藏版卡片、限定版語音卡片、少年親簽周邊產品、官方活動搶先購票資格、線下「原子少年練習日」參觀及6月18日原子少年首場售票演唱見面會VVIP資格等，在實體線下活動中也能擁有專屬特權。
■原子能量盒相關賦能：
📌5/26 - 6/5 23:59，原子少年認同卡卡友且在此活動期間使用橘子支付付款累計滿 5 盒原子能量盒，有機會抽 6/12「原子少年練習日」參加資格（25名）。
📌6/5 23:59 前，擁有 beanfun! 第四輪投票前 5 名人氣少年之數位收藏品各 1 張(不限主題)，就可抽 6/12「少年練習日」參加資格，共抽 5 名幸運粉絲。人氣少年名單：小孩、林佳辰、洪禹翔、蔡承祐、郭子珩。
📌累計購買原子能量盒滿50盒，立即獲得參加 6/12「少年練習日」與6/18《原力覺醒 ◆ 行星初現》 原子少年首場售票演唱見面會 VVIP資格， 限量前10名。