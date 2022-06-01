甩開囤積！上班族懶人保護妙招　「一包」搞定

我是廣告 請繼續往下閱讀
知名美國保健品牌威德 Weider，今（2022）年5月推出升級新產品「一日補給＋」，是專為忙碌上班族群改良設計的「保護力懶人包」，內含四種特殊劑型，綜合維他命緩釋錠、蔬果酵母精華膠囊、綜合B群糖衣錠以及複合植物油軟膠囊。獨立鋁箔包裝，方便攜帶，食用劑量簡單明瞭，快速補充完整的一日基礎營養。
威德營養師團隊指出，現代上班族生活步調緊湊，工作壓力大，長時間坐辦公室，缺乏運動，多外食，較難充分補充完整營養素。沒時間研究保健食品資訊，更不想囤積五花八門的保健產品，威德一日補給＋，添加「保護力」黃金配方，全方位守護忙碌上班族的健康，一包補足身體保護力及上班戰鬥力。
威德升級上市新品「一日補給＋」，產品訴求一包搞定「保護力黃金配方」。內含四種劑型：綜合維他命緩釋錠，保護力擔當，12小時釋放，11種維生素礦物質，包含維他命C、鋅、硒，並添加9種複合莓果；蔬果酵母精華膠囊，戰鬥力擔當，包含9色植化素及32種蔬果酵母精華，其中以接骨木和黑酵母為精華主力；綜合B群糖衣錠，活力擔當，10種維生素B及穀維素添加；複合植物油軟膠囊，代謝力擔當，冷壓亞麻仁油、葡萄籽油含多酚及植物性Omega3、6、9。
威德營養師團隊建議，平時可藉由飲食控管，生活作息調整，加上適當的保健品補充，提升自身免疫力。威德「一日補給＋」擁有多國專利，科學實證功效，方便攜帶，快速補充完整的一日基礎營養，更為忙碌的上班族備足全方位保護力。
威德Weider聲明，請務必於授權通路或官方平台購買威德產品。
＊注意網路購物平台以「一頁式頁面」「買x送x促銷」「偽稱公司正貨或賣場代購」等用詞的賣家或商場，切勿購買來源不明的仿冒品導致自身健康危機。
WEIDER威德一日補給+：https://pse.is/46tz5f
WEIDER威德官方授權通路：https://pse.is/48g4zr