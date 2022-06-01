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甩開囤積！上班族懶人保護妙招　「一包」搞定

▲提升免疫力成為國人關注焦點。知名美國保健品牌威德 Weider，推出升級新產品「一日補給＋」，專為忙碌上班族群改良設計的「保護力懶人包」。（圖／品牌提供）
▲提升免疫力成為國人關注焦點。知名美國保健品牌威德 Weider，推出升級新產品「一日補給＋」，專為忙碌上班族群改良設計的「保護力懶人包」。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-01 16:00:00

台灣Google trend搜尋趨勢顯示，近三個月「免疫力」相關搜尋量飆升近400%。台北慈濟醫院營養科表示，優良的免疫力能抵抗病毒與細菌的感染還有助排毒。提升免疫力除了靠足量睡眠、適度運動、保持心情舒暢等健康的生活習慣；充足的免疫營養更至關重要。國健署指出，蔬果的攝取量充足可促使發炎介質(proinflammatory mediators)減少，並強化免疫細胞，進而增強抵抗力。

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根據衛福部資料，近8成的職場員工蔬果攝取不足。現代上班族生活步調緊湊，多為外食族，高壓、熬夜、作息不正常，易導致免疫力低落。如何提升自身免疫力，成為國人愈來愈關注的議題。除了均衡飲食以及日常健康維持，消費者甚至採取更積極的預防性的措施，主動選購訴求提升免疫力功能的保健食品。

知名美國保健品牌威德 Weider，今（2022）年5月推出升級新產品「一日補給＋」，是專為忙碌上班族群改良設計的「保護力懶人包」，內含四種特殊劑型，綜合維他命緩釋錠、蔬果酵母精華膠囊、綜合B群糖衣錠以及複合植物油軟膠囊。獨立鋁箔包裝，方便攜帶，食用劑量簡單明瞭，快速補充完整的一日基礎營養。

▲忙碌的上班族，高壓、熬夜、作息不正常，易導致免疫力低落。威德一日補給＋，四錠包裝，劑量簡單明瞭，快速補充完整的一日基礎營養。（圖／品牌提供）
▲忙碌的上班族，高壓、熬夜、作息不正常，易導致免疫力低落。威德一日補給＋，四錠包裝，劑量簡單明瞭，快速補充完整的一日基礎營養。（圖／品牌提供）
威德營養師團隊指出，現代上班族生活步調緊湊，工作壓力大，長時間坐辦公室，缺乏運動，多外食，較難充分補充完整營養素。沒時間研究保健食品資訊，更不想囤積五花八門的保健產品，威德一日補給＋，添加「保護力」黃金配方，全方位守護忙碌上班族的健康，一包補足身體保護力及上班戰鬥力。

▲上班族生活忙碌，多種保健品攜帶麻煩，容易忘記。威德一日補給＋是上班族必備的「保護力懶人包」，內含豐富蔬果酵素和維生素，一次補足完整的一日基礎營養及保護力。（圖／品牌提供）
▲上班族生活忙碌，多種保健品攜帶麻煩，容易忘記。威德一日補給＋是上班族必備的「保護力懶人包」，內含豐富蔬果酵素和維生素，一次補足完整的一日基礎營養及保護力。（圖／品牌提供）
威德升級上市新品「一日補給＋」，產品訴求一包搞定「保護力黃金配方」。內含四種劑型：綜合維他命緩釋錠，保護力擔當，12小時釋放，11種維生素礦物質，包含維他命C、鋅、硒，並添加9種複合莓果；蔬果酵母精華膠囊，戰鬥力擔當，包含9色植化素及32種蔬果酵母精華，其中以接骨木和黑酵母為精華主力；綜合B群糖衣錠，活力擔當，10種維生素B及穀維素添加；複合植物油軟膠囊，代謝力擔當，冷壓亞麻仁油、葡萄籽油含多酚及植物性Omega3、6、9。

▲威德一日補給＋添加多種維生素、鋅、硒、接骨木和黑酵母，組成黃金保護力配方。密封設計鎖住營養，四錠輕量包裝，在外忙碌工作也方便補充。（圖／品牌提供）
▲威德一日補給＋添加多種維生素、鋅、硒、接骨木和黑酵母，組成黃金保護力配方。密封設計鎖住營養，四錠輕量包裝，在外忙碌工作也方便補充。（圖／品牌提供）
威德營養師團隊建議，平時可藉由飲食控管，生活作息調整，加上適當的保健品補充，提升自身免疫力。威德「一日補給＋」擁有多國專利，科學實證功效，方便攜帶，快速補充完整的一日基礎營養，更為忙碌的上班族備足全方位保護力。



威德Weider聲明，請務必於授權通路或官方平台購買威德產品。

＊注意網路購物平台以「一頁式頁面」「買x送x促銷」「偽稱公司正貨或賣場代購」等用詞的賣家或商場，切勿購買來源不明的仿冒品導致自身健康危機。

WEIDER威德一日補給+：https://pse.is/46tz5f
WEIDER威德官方授權通路：https://pse.is/48g4zr

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