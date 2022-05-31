指時力美女候選人是徐永明小三　網紅誹謗判拘役

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判決書指出，李建葦是臉書社團「莫羽靜與她的墨水故事」的管理員，2020年8月4日在粉團公開張貼3則貼文，利用影射方式，指摘吳佩芸介入前時代力量黨主席徐永明的婚姻，三則貼文寫到「徐永明，你到底是為了什麼，在去年偷偷離婚呢，錢也給的超乾脆。我知道哦，有在吃補藥」、「你們昨天為什麼，一直討論永明的前任？」、「有人說，那已經分手了，還去扯對方，也太無辜了吧？去看她過去的職位，一點都不無辜好嗎？為什麼她可以，亮君就不行？」
吳佩芸瀏覽臉書後，認為貼文已涉妨害名譽，提出告訴，另外附帶民事求償，請求精神損害賠償100萬元。台中地院審理時，法官認為，李男上述臉書貼文與回應留言的內容，隱射以藥師為業的吳佩芸介入徐永明的婚姻、與徐永明有婚外之男女關係，且李男曾犯傷害罪，素行非佳，沒有證據卻輕率於網路公開散布吳佩芸與他人有婚外的男女關係，已觸犯散布文字之《加重誹謗罪》，判拘役30日，可易科罰金。
未婚的吳佩芸說，她不認識李男，第一次見面就是在法庭，自己也與徐永明沒瓜葛，但李的惡意影射已對她造成傷害。她強調任何參政者都不應該被抹黃抹黑，惡意者不要以為躲在網路後面，就可以恣意妄為、發表不負責任的言論造謠中傷他人。希望網友或選民，檢視她的政見與理念，回歸公共政策層面，如此也才符合民主、言論自由的真諦。
李建葦坦承不諱，於法院準備程序中坦承犯行、願與吳佩芸和解，但又表明無法負擔任何金錢賠償，吳佩芸以刑事附帶民事，請求100萬元的精神賠償，法官判決李建葦拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴，民事部份審理中。