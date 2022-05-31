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指時力美女候選人是徐永明小三　網紅誹謗判拘役

▲吳佩芸被網紅影射是時力前主席徐永明的小三，透過打官司還自己清白。（圖／吳佩芸臉書，2022.05.31）
▲吳佩芸被網紅影射是時力前主席徐永明的小三，透過打官司還自己清白。（圖／吳佩芸臉書，2022.05.31）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-31 19:24:332022-05-31 19:29:12

粉團「莫羽靜與她的墨水故事」的管理員李建葦，涉嫌在前年8月間，於粉團貼文影射時代力量前祕書長吳佩芸，介入前時力黨主席徐永明的婚姻，吳提告求償100萬元，檢方聲請簡易判決，台中地院一審判拘役30天，得易科罰金。吳佩芸說，自己根本不認識李，感謝法官還她清白。

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外型甜美的吳佩芸，3年前代表時代力量參選台中市南屯區議員，曾被網紅蔡阿嘎選為「全台10大正妹議員候選人」的第5名，她以9票些微之差飲恨後，北上擔任時代力量祕書長，2020年2月離職回到台中，重拾藥師舊職並深耕地方，此次重披戰袍參選，和立委王婉諭一起揭發托嬰中心集體虐嬰案，戰力爆表。

判決書指出，李建葦是臉書社團「莫羽靜與她的墨水故事」的管理員，2020年8月4日在粉團公開張貼3則貼文，利用影射方式，指摘吳佩芸介入前時代力量黨主席徐永明的婚姻，三則貼文寫到「徐永明，你到底是為了什麼，在去年偷偷離婚呢，錢也給的超乾脆。我知道哦，有在吃補藥」、「你們昨天為什麼，一直討論永明的前任？」、「有人說，那已經分手了，還去扯對方，也太無辜了吧？去看她過去的職位，一點都不無辜好嗎？為什麼她可以，亮君就不行？」

▲吳佩芸4年前參選時，徐永明（左三）曾前往站台。（圖／吳佩芸臉書，2022.05.31）
▲吳佩芸4年前參選時，徐永明（左三）曾前往站台。（圖／吳佩芸臉書，2022.05.31）
吳佩芸瀏覽臉書後，認為貼文已涉妨害名譽，提出告訴，另外附帶民事求償，請求精神損害賠償100萬元。台中地院審理時，法官認為，李男上述臉書貼文與回應留言的內容，隱射以藥師為業的吳佩芸介入徐永明的婚姻、與徐永明有婚外之男女關係，且李男曾犯傷害罪，素行非佳，沒有證據卻輕率於網路公開散布吳佩芸與他人有婚外的男女關係，已觸犯散布文字之《加重誹謗罪》，判拘役30日，可易科罰金。

未婚的吳佩芸說，她不認識李男，第一次見面就是在法庭，自己也與徐永明沒瓜葛，但李的惡意影射已對她造成傷害。她強調任何參政者都不應該被抹黃抹黑，惡意者不要以為躲在網路後面，就可以恣意妄為、發表不負責任的言論造謠中傷他人。希望網友或選民，檢視她的政見與理念，回歸公共政策層面，如此也才符合民主、言論自由的真諦。

李建葦坦承不諱，於法院準備程序中坦承犯行、願與吳佩芸和解，但又表明無法負擔任何金錢賠償，吳佩芸以刑事附帶民事，請求100萬元的精神賠償，法官判決李建葦拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴，民事部份審理中。

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