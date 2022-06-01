NOW早報／AT-3墜毀「飛官殉職」！蔡英文：全力協助家屬

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總統府發言人張惇涵表示，雖搜救團隊即刻展開救援任務，但至為遺憾的是，駕駛飛官、少尉徐大鈞已尋獲但不幸殉職。總統蔡英文對於英勇國軍不幸殉職深感哀慟不捨，並已指示國防部，徹底釐清事故原因，全力協助飛官家屬處理後續事宜。
今日天氣／天氣回穩！全台注意紫外線 防午後雷陣雨
根據中央氣象局預報，今（1）日鋒面逐漸北移，天氣趨於穩定，全台各地預計皆為多雲到晴、可見陽光的天氣。然而清晨至上午受西南風影響，中南部地區可能有些陣雨、雷雨，但範圍小、降雨時間短。午後因熱對流旺盛，大台北、宜蘭、花蓮及其他山區會有局部短暫雷陣雨、局部大雨。
至於氣溫方面，昨晚至今天清晨各地低溫約25至27度，感受溫暖，白天高溫則可達32至34度，體感較悶熱，中南部近山區平原、台東溫度可能更高，須注意水分補充。此外，氣象局已針對台東、綠島、蘭嶼地區發布「橙色」高溫資訊，有機率連續出現36度高溫。
邊境再放寬！回歸唾液PCR 醫建議改用快篩效率更高
昨（5月31日）中央流行疫情指揮中心宣布，自今（1）日起，邊境暫停落地採檢，全數回歸唾液PCR，民眾採檢完唾液檢體後，就可以繼續進行入境檢疫措施。對此，中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示贊同，並建議應盡快讓民眾得知採檢結果，可比照國內，開放使用快篩陽性也可列確診。
現行部分航班執行落地採檢，旅客入境後，需進行戳鼻PCR，等待大約20分鐘結果出爐後，才可繼續進行檢疫。中央流行疫情指揮中心今宣布，為調配醫護檢驗資源集中於本土，自今天零時起，暫停自歐洲、中東、韓國及東南亞與印度航班落地採驗措施，所有入境旅客抵台後於機場採集唾液檢體進行PCR，完成採檢後無需等待結果出爐，就可繼續進行居家檢疫，若檢驗陽性後，適用一人一戶檢疫者於原地改實施居家照護；於防疫旅宿檢疫者則依規定改送加強型防疫旅館或集中檢疫所或醫院收治。
據了解，許多檢驗單位都不眠不休進行檢驗工作，且入境旅客檢驗確診後，還有許多程序須處理，都耗費大量人力與物力，而現行本土疫情更為嚴峻，因此要將資源集中於國內防守。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝分享，台灣自1月11日起，因應Omicron疫情嚴峻與機場員工群聚，陸續針對部分航班執行落地採檢，截至昨天已累計篩檢旅客逾14萬9000餘人次、檢出境外移入確診者逾6200人，總陽性率4.2%，攔截95%以上個案，現落地採檢陽性率已大幅降低，且與唾液篩檢陽性率接近，已完成階段性任務。
對此，王任賢也贊同，民眾採檢唾液檢體後，不用等待就能離開續行檢疫流程，是很重要的政策，但若能立刻就得知採檢結果是最好的。
「褲子只穿了一半！」王任賢直言，昨天看到政府宣布時，不是很能理解為何政府這樣做，邊境檢疫目的就是要篩出旅客有無確診，應要能立即得到結果，現在PCR技術上可以突破，若能更換機器，約20至30分鐘就能得知採檢結果，「唾液篩查還要等待數日才有結果就沒意思了」。
王任賢也建議，現行國內承認家用快篩結果呈現陽性，經醫事人員評估可通報確診，邊境檢疫也能採用，就可以快速得知採檢結果，若擔心有疑慮，可以請旅客入境後，當場在機場快篩，只要能迅速得知採檢結果，邊境就能鬆綁至3+4甚至是0+7。
葛斯齊曬汪小菲「糾纏女子3私密照」 再爆許雅鈞也有料
汪小菲離婚大S（徐熙媛）後與26歲女星張穎穎頻傳緋聞，至今仍未出面承認，日前也被狗仔葛斯齊爆料婚內出軌，與陌生女子親密交纏之外，對象還多達10個，汪小菲聽聞此事後直接喊告，怒批「子虛烏有」，讓葛斯齊昨（5月31日）臨時開記者會，預告要曬出「斃命鐵證」，並透露對方已向大S、小S道歉。葛斯齊履行承諾，晚上9點開直播揭發事情真相，也曝光3張他糾纏女子的私密照。
葛斯齊表示照片中躺在沙發上男子，就是汪小菲的司機，看起來相當愜意，似乎對汪小菲的作為不以為然，另外後方模糊不清的人影，葛斯齊猜測就是拍攝者，不過並沒有透露對方即為向他爆料的人。
另外，有網友詢問葛斯齊手上是否也有小S老公許雅鈞的料，他表示曾接到一位「作陪吃飯」女孩的料，對方透露許雅鈞當時和一群俄羅斯妹子同桌聚會，但葛斯齊在接獲餐廳名後，發現價格太貴，所以就沒有去拍攝。
葛斯齊表示現在汪小菲現在能做的事情，就是和大S家人道歉：「道歉和有沒有承認『婚內出軌』，還有『我有女友張穎穎』不一樣，人可以幼稚，但是錯了一定要道歉，你知不知道那對大S的傷害多大？」最後也預告後續會爆出更多的料，雖然不會曝光爆料者身分，但會做專業的判斷，並喊話汪小菲一定要觀賞下一集：「有些你問我但我不回答的事，我也會一併告訴你。」
疫情財塞口袋！中國「清零」百姓苦 逾3000家廠商反賺翻
自從新冠肺炎疫情爆發後，中國大舉實行「清零」政策，在病毒檢測、新醫療設施、監測設備上下重本，斥資逾3500億人民幣（約台幣1兆5200億元），形成一個防控產業鏈。但在進行這龐大的疫情控制過程中，中國百姓怨聲載道，生活痛苦，經濟嚴重受剉，卻有超過3000家公司能夠從中獲利。
《德國之聲中文網》引述路透社報導指出，中國官方認為，清零政策至關重要，即使經濟損失越來越大，該政策也絲毫沒有轉變的跡象。最新經濟數據顯示，3月以來，中國經濟急劇削弱。清零政策嚴重打擊了就業、消費支出、出口和房屋銷售，封城措施也讓高速公路、港口和工廠關閉。
但清零政策實施之下，仍有廠商能賺進大把鈔票，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠表示，當前中國藉由病毒檢測遏制新冠肺炎疫情，相關產業賺翻了。
據報導，中國官方致力在大城市設立大量核酸檢測點，讓居民步行15分鍾的距離就能接受核酸檢測，而這龐大的費用由中國政府承擔了絕大部分。據香港分析師估算，光是檢測劑生產商、供應商就1年約150億美元的巨大市場。中國最大的醫療試劑製造商之一浙江迪安診斷技術股份有限公司今年第一季度的利潤增長超過一倍。其營收增長超過60%，達到6.9億美元，其中大半來自由中國政府支付的病毒檢測服務。上海潤達醫療科技公司在上海封城期間，4月1個月的收入超過3000萬美元。
在封城措施之下，百姓受到嚴密管控，中國政府追蹤新冠病毒感染疫調的設備需求升高，讓武漢高德紅外股份有限公司和杭州海康威視數字技術有限公司在內的數十家監控和熱成像攝影機製造商，都從中獲益。
有調查指出，今年3月以來，中國企業和研究機構已經申請了至少50項與新冠疫情有關的專利。這些專利發明大多與改造現有的監控攝影頭和平台有關，以便追蹤密切接觸者並識別潛在的陽性病例。
同時為了減輕中國原已不堪重負的醫療設施，中國各地也搶建新醫院、進新醫療設備，在今年3月和4月之間，由於感染率激增，中國各地總共建造了大約300間方艙醫院，總共花費超過40億美元，其中有三分之一是在上海和周邊地區建造的。而這也讓中鐵集團的利潤穩步成長。
高麗菜別只用炒的！奶奶「一招」變高級料理：全世界瘋傳
高麗菜可以說是台灣的國民蔬菜之一，不僅常出現在家中餐桌，也是便當、自助餐的必備菜色，無論大人小孩都愛吃，不過通常在烹煮高麗菜時，常見都是用「炒」的方式處理，長久下來難免會有些吃膩，因此有人也分享超特殊的作法，引起各國網友迴響。
一個來自日本的Tik Tok頻道「grandma_cooking_recipes」經常分享各種創意料理的作法，而近日，他們釋出名為「高麗菜牛排」的菜色製作影片，片中的老奶奶先將整顆高麗菜剖半後，直接放入油鍋中「煎」，再加入一些白酒後蓋上鍋蓋，靜置幾分鐘後起鍋，便完成高麗菜牛排的主體。
接著老奶奶將奶油和起司倒入鍋中，充分攪拌混合、加熱後製作「奶油白醬」，起鍋後直接淋到高麗菜牛排上，再灑上黑胡椒，整道料理就完成了，且只要用筷子將高麗菜一片片剝下來即可食用。
短短23秒的簡易料理製作影片曝光後，不僅已有20多萬次觀看，更有來自各國的網友留言「真的把高麗菜當牛排吃，太有創意了吧」、「原來高麗菜也能用煎的...開眼界了」、「如果這樣在高檔餐廳，一份可能要500」、「煎起來真的感覺很好吃」、「看起來超讚的，好想試試」、「看完已經口水直流」、「日本奶奶都那麼強大的嗎」、「這根本高級餐廳出來的」。
事實上，該Tik Tok頻道中文翻譯為「奶奶的料理教室」，影片主角都是70多歲的奶奶，帶領網友們認識各種創意料理，並提供材料清單，除了Tik Tok頻道擁有近27萬粉絲外，YouTube也有25.8萬訂閱者，每次發明的料理總能讓人耳目一新，掀起話題。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。