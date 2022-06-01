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與「粽」不同！移民署彰化站偕新住民分享多元文化

▲活動中邀請來自越南及印尼的新住民范氏伶及鍾丁慧擔任講師。（圖／移民署提供）
▲活動中邀請來自越南及印尼的新住民范氏伶及鍾丁慧擔任講師。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-01 10:20:31

在端午節前夕，為讓新住民夫妻了解節慶文化及家庭經營課題，移民署中區事務大隊彰化縣服務站於31日辦理新住民家庭教育及多元文化課程。活動中邀請來自越南及印尼的新住民范氏伶及鍾丁慧擔任講師，在課程中與學員分享婚姻家庭故事及越南、印尼等國的端午節慶文化，並一起製作笑臉彈簧娃娃及馬來粽(Ketupat)吊飾，體驗與「粽」不同的文化風情。

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講師范氏伶是彰化服務站的通譯人員、也是彰化師範大學及各級學校的越南語老師，在課程中與學員們分享家庭生活的點滴，她說微笑是最動人的表達方式，也是婚姻幸福的力量，夫妻應彼此多溝通、多傾聽、多互動，發揮適度的幽默感。最後與學員一起製作笑臉彈簧娃娃，鼓勵學員以樂觀及笑臉來迎接生活，讓幸福更加分；另外也應景的介紹越南端午節又稱「殺蟲節」的由來。

另一位講師鍾丁慧來台19年，是各級學校的印尼語老師，課程中與學員分享印尼文化。她說印尼華人才有在端午節吃粽子的習俗，而馬來粽(Ketupat)是穆斯林開齋節必吃的美食之一，她並帶領學員一起製作有別於台灣肉粽造型的馬來粽編織吊飾，菱形立方的手工編織粽，展現不一樣的異國風情。

彰化縣服務站站主任林弘志表示，台灣是個多元移民社會，希望藉由家庭教育及多元文化活動，促進夫妻及家人間的互動及交流，並把多元文化的概念宣導給更多人，共同建構相互理解及包容的家園。另外端午佳節將至，為防範非洲豬瘟，提醒新住民朋友轉知國外親友，千萬不要郵寄豬肉產品至台灣，以免受罰。

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