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新二代專心做分子合成研究　移民署助延續學業夢想

▲新住民阿偉經常在學校實驗室做研究。（圖／移民署提供）
▲新住民阿偉經常在學校實驗室做研究。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-01 11:29:10

移民署南區事務大隊嘉義市服務站接獲轄內NGO團體轉介認真、好學的新住民二代阿偉，因家庭經濟困難恐中斷學業，便協助他向嘉邑行善團申請「善因種子助學行動」。經行善團評選阿偉獲得助學金2萬元，延續想完成學業的夢想。

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母親來自大陸的阿偉，父親是身心障礙人士，家中成員尚有年邁的祖母，以及分別就讀高中及國中的妹妹和弟弟，由於父親身體緣故，家庭經濟來源多由母親承擔。阿偉目前就讀大學，在學期間認真、好學且成績優異，不僅專注於研究分子合成技術、奈米材料及應用等領域，也參與相關專題研究。阿偉為了減輕母親的重擔，希望能透過助學金的挹注來完成他的學業。

嘉義市服務站接獲轄內NGO團體轉介阿偉的家庭狀況後，便協助阿偉準備申請嘉邑行善團「善因種子助學行動」的資料。日前行善團公告受獎助學金名單，阿偉經評選獲得助學金2萬元，延續他想完成學業的夢想。阿偉說：「感謝移民署協助，以及嘉邑行善團的支持，目前面對課業及專題實習，無法像以前半工半讀，在租金及物價高的北部，獲得這份助學金，讓我感受到社會上的溫暖，真的非常感謝。」

嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團為扶助弱勢家庭正在就讀國內各大學院校之優秀子女，克服困難、奮發向上，定期辦理「善因種子助學行動」，助學金頒發以50名為原則，本次因申請學生踴躍，為廣植善因種子，經評選委員會決議，將助學名額增加至108名，每名學生獲頒助學金2至5萬元，頒發助學金總金額計238萬元，以支持年輕學子，築夢踏實。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署持續推動新住民及其二代照顧輔導及培力工作，並透過公私協力方式陪伴遭遇特殊境遇的新住民朋友解決困難。另端午佳節將近，呼籲新住民朋友勿購買或以國際快遞郵包寄送不明來源肉製品來台，避免受罰。自111年5月20日起，查獲自發生非洲豬瘟疫區夾帶豬肉製品之國際郵包，將依動物傳染病防治條例處罰收件人，第1次裁處新台幣20萬元，第2次以上違規者即裁處100萬元罰鍰。

▲（圖／移民署提供）
▲嘉義市服務站主任黃艷薰呼籲新住民朋友勿購買或以國際快遞郵包寄送不明來源肉製品來台，避免受罰。（圖／移民署提供）

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